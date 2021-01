Vai izdevies atrast jauno Džeimsu Bondu? 

Arī labām lietām reiz pienāk gals, un neizbēgami tuvojas brīdis, kad Daniels Kreigs noliks sudrabotā "Aston Martin" atslēgas un dos vietu jaunam Džeimsam Bondam. Kamēr ar nepacietību gaidām "Nav laika mirt" ("No Time to Die") parādīšanos uz ekrāniem, fanu starpā turpinās spraigas diskusijas, kurš gan pārņems stafetes kociņu. Skaļāk par citiem šobrīd dzirdams Redžija Žana Peidža (Regé-Jean Page) vārds, kurš atpazīstamību iemantojis pēc Heistingas hercoga atveidošanas seriālā "Bridgerton".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savu komentāru par sociālo tīklu platformās klīstošajām baumām aktieris sniedzis kārtējā TV šova "Tonight with Jimmy Fallon" epizodē. Viņš nenoliedz, ka šāda fanu atzinība ir ļoti patīkama, taču izteica arī varbūtību, no kurienes tai aug kājas. "Ja esi brits un izdari kaut ko, kas padara atpazīstamu, cilvēki vienmēr tev sāks piedēvēt "B" burtu," atklāj aktieris, ar to domājot leģendāro spiegu Džeimsu Bondu.

I think we can all agree that Regé-Jean Page should be the next James Bond. #bridgeton #JamesBond pic.twitter.com/1adniMdO6f — RLorde (@RLorde1) January 9, 2021

I think I've found the next #JamesBond. I don't think I've ever seen him considered for the role, but #regejeanpage would be excellent.#Bridgerton — Gill Jones (@gsjuptonpark68) December 27, 2020



Skatītāju un fanu atzinību Peidžs izpelnījās pēc lomas vienā no šī brīža aktuālākajiem un varētu teikt arī pikantākajiem "Netflix" seriāliem "Bridgerton". Jāpiebilst gan, ka šī nav pirmā reize, kad "Twitter" pāršalc cerību pilni minējumi par Bonda lomas atveidotāju. Pirms Peidža šajā godā tika celts kā Henrijs Goldings, tā arī Idris Elba.

Peidžs piebildis, ka fanu atzinība un novērtējums, kaut tikai neformālās sarunās viņu uzskatot par gana labu ikoniskā spiega lomai, aktierim ir milzīgs pagodinājums. Viņš ir priecīgs, ka tagad pie sava krekla var pielikt iedomāto piespraudi ar bieži izskanējušo "B" burtu, taču tas ir arī viss, ko var par šo tēmu komentēt. "Internetā varam lasīt ļoti daudz lietu, un šī ir viena no tām patīkamākajām," sacījis Peidžs.

Kā zināms, ar filmu "No Time to Die" noslēgsies Daniela Kreiga ēra kā leģendārajam varonim. Kā raksta "Variety", jaunajā filmā Bonda netraucēto atpūtu pārtrauks sena drauga apciemojums, kurš meklēs viņa palīdzību. Bonda uzdevums filmā būs sveiku un veselu mājās atgriezt nolaupītu zinātnieku, kas, nenoliedzami, radīs ne vienu problēmu vien.

Taču Goldings un Elba ir tikai daži no kandidātiem, kuru vārdi publiskajā telpā baumu līmenī izskanējuši kā iespējamie Bonda gaitu turpinātāji. Šo sarakstu papildina Toms Hārdijs, Džeimss Nortons, Ričards Madens, Toms Hidlestons, Džeks Loudens, Maikls Fasbenders un citi, vēstī "Independant". Taču laiks rādīs, kurš tad soļos Kreiga pēdās un turpinās nest Bonda vārdu pasaulē.