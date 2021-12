Piecas nesen iznākušas Ziemassvētku filmas svētku brīvdienu vakariem 

Jau ierasts, ka gada beigās straumēšanas servisu topu augšgalā dominē Ziemassvētkiem veltītais saturs. Bez šaubām, svētku programma katru gadu ir visai plaša un garās brīvdienas var baudīt, skatoties Ziemassvētku filmas. "Samsung" un "Kino Kults" eksperti apkopojuši pēdējo gadu filmu favorītus, kuriem ir potenciāls kļūt par jauno Ziemassvētku klasiku. Lai izdodas atrast savu favorītu!

"Last Christmas" ("Netflix" u.c. straumēšanas servisi)



Džordža Maikla daiļrades un nosaukumā minētās dziesmas (kuru savulaik veiksmīgi pārdziedāja pašmāju duets BTH) iedvesmotā filma nepakļaujas kādam konkrētam žanram, lai gan maskējas kā romantiska komēdija. Te būs gan humors, gan sirsnība, gan joki un pat negaidīti sižeta pavērsieni. Komēdiju lielmeistars Pols Fīgs ("Vecmeitas", "Spoku mednieki") tomēr stāv mazliet virs vidējā svētku melodrāmu līmeņa. Tāpat ir arī ar galveno lomu atveidotājiem – pūķu pavēlnieci Emīliju Klārku, atradumu no Āzijas Henriju Goldingu un vienmēr satriecošo Emmu Tompsoni, kura arī sarakstīja šo mūsdienu Ziemassvētku pasaku. Uzmanīgi, filma var mudināt no jauna noklausīties visu Džordža Maikla diskogrāfiju!



"The Christmas Chronicles" un "The Christmas Chronicles: Part II" ("Netflix")



Skarbo džeku atveidotājs Kurts Rasels uz vecumdienām nolēmis mazliet pamainīt imidžu un nospēlēt Ziemassvētku vecīti "Netflix" projektā par šī tēla izcelsmi, dzīvi un piedzīvojumiem. Par laimi, visa līdz šim uzkrātā pieredze tik viegli nepazūd, tādēļ Rasela tēlotais Santaklauss brīžiem uzvedas kā īsts grāvējfilmu varonis, bet filma ir viens liels un krāšņs "Netflix" piedzīvojums. Otrajā daļā Raselam pievienojas viņa dzīvesbiedre Goldija Houna kā Ziemassvētku vecīša kundze un piedzīvojumi uzņem patiesi globālus apgriezienus. Ja ar šo nepietiek, tad vēl var pameklēt grāvēju, kur Santaklausa lomā ir Mels Gibsons, bet – labāk nevajag!





"Happiest Season" ("Tet+", "Viaplay")

No pasaku princesēm pārejam pie mūsdienu sievietēm, kuru attiecības ir tuvākas, saprotamākas, bet tikpat sirsnīgas kā jau iemīļotajos stāstos. Bet — ar mūsdienīgu piesitienu! Ebija un Hārpere ir laimīgas kopā, taču Ebijai Ziemassvētki nav īpaši tuvi — tajos mūžībā devās viņas vecāki. Tādēļ Hārpere, spontānu jūtu vadīta, uzaicina viņu pavadīt Ziemassvētkus kopā ar savu ģimeni. Tā nu klasiskā Ziemassvētku situāciju komēdija iegūst papildu noskaņu, jo Hārperes vecāki nemaz nenojauš par meitas homoseksualitāti… Beigsies viss labi, bet šo sirsnīgo stāstu izspēlēs divas brīnišķīgas aktrises – vienmēr aktuālā Kristena Stjuarte un talantīgā Makenzija Deivisa. Režisora krēslā talantīgā aktrise un arī režisore Klea Duvāla.



"The Princess Switch" triloģija ("Netflix")

Kur gan palikušas visas romantiskās svētku filmas, kuras nepretendē uz vietu kino vēsturē, bet gan vienkārši uz vietu skatītāju sirdīs un atkārtotu skatīšanos svētku laikā? Kad kinoteātrus teju okupējuši lielbudžeta grāvēji, šis žanrs gandrīz pilnībā pārcēlies uz straumēšanas platformām un jūtas tur lieliski! Viens no spilgtākajiem piemēriem ir "The Princess Switch" triloģija, kurā moderni apspēlēts vecais labais stāsts par princi un ubaga zēnu — abus atveido Vanesa Hadžensa, kura kā vienkārša Čikāgas konditore nokļūst kādā mazā Eiropas karalistē, kuras kroņprincese… izskatās mats matā kā viņa pati! Pagaidām piedzīvojumu ir pieticis trim filmām, taču tās nebūt nav beigas — stāsts turpināsies, kamēr vien svinēsim Ziemassvētkus!



"Krampus" ("Netflix")



Visbeidzot, ja Ziemassvētku salduma (lasīt – salkanuma) līmenis organismā ir pārspējis jebkādas robežas, ir pienācis laiks to no turienes padzīt ar adrenalīna palīdzību. Un kas var būt labāks par īstu Ziemassvētku baileni, turklāt tādu, kura mums arī šo to iemācīs. Pirmkārt, jau to, ka nosaukumā minētais Krampus, kā izrādās, ir austriešu-bavāriešu folkloras tēls, kura uzdevums ir Ziemassvētkos sodīt visus nepaklausīgos bērnus (un arī tos, kas kādreiz bijuši nepaklausīgi). Ļoti interesanta leģenda, kura uz ekrāna satiekas ar tipisku ASV mazpilsētu un svētkus alkstošu ģimeni "Viens pats mājās" stilā — varoņiem būs jāaizmirst visas savas domstarpības, ja viņi gribēs piedzīvot vēl kādus Ziemassvētkus!



