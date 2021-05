Robertam Patinsonam – 35. Piecas spožākās aktiera filmas 

13. maijā aktieris Roberts Patinsons svin 35. dzimšanas dienu, un par godu viņa pusapaļai jubilejai esam apkopojuši aktiera spilgtākās un atpazīstamākās lomas kinopasaulē. Karjeras laikā viņš filmējies gan trilleros un šausmu filmās, gan sirdi plosošās drāmās, taču dažas lomas izrādījušās spožākas par citām.

Patinsona karjera aizsākās ar mazu lomu 2004. gada filmā "Liekulības tirgus" ("Vanity Fair"), taču, pašam par lielu pārsteigumu, pirzmirādē viņš sevi uz ekrāna tā arī neieraudzīja. Ainas ar Patinsona piedalīšanos no kinolentes izgrieztas, intervijā "W Magazine" atklājis aktieris. Atlases pārstāve par šo kļūdu komunikācijā jutusies tik vainīga, ka piedāvājusi iespēju izmēģināt spēkus "Harija Potera" franšīzē, kur Patinsons atveidoja Sedriku Digoriju. Šī loma viņam deva iespēja sasniegt daudz plašāku auditoriju un pēcāk piedalīties vairākos projektos, tomēr loma, kas līdz šim sniegusi vislielāko atpazīstamību, bijusi "Krēslas" filmu sērijā, kurā Patinsons iekāpa Edvarda Kalena kurpēs.

"Krēsla"

Patinsonam šājā filmu franšīzē uzticēta galvenā varoņa loma – vampīra Edvarda Kalena, kurš pārvācies uz jaunu pilsētu, lai sāktu dzīvi no baltas lapas, tāpēc liela daļa no viņa patiesās identitātes apkārtējiem nemaz nav zināma. Filmas notikumu virpulī viņš iepazīstas ar meiteni, kurā ar laiku iemīlas, bet mīlestība starp cilvēku-parasto un vampīru nekur nebūs uzskatāma par pieļaujamu. Stereotipi, aizspriedumi un pamatīga deva jauniešu drāmas!

Pirmā šīs franšīzes filma skatītāju rokās nonāca 2008. gadā. Pēcāk tai iznāca vēl četri turpinājumi.

"Atceries mani"

"Atceries mani" ir romantiska drāma, kuras žanrs jau vēsta, ka stāsts būs par diviem mīlniekiem – Taileru, kura vecāki pēc brāļa pašnāvības šķīrušies, un Eliju, kura katru dienu izbauda "uz pilnu banku". Tailers ir dumpinieks, kura attiecības ar tēvu pēc traģēdijas ģimenē kļuvušas pavisam saspringtas. Neviens nespēj saprast, kas notiek Tailera dvēselē līdz brīdim, kad viņš satiek Eliju. Vismazāk par visu viņš bija gaidījis, ka iemīlēsies, tomēr tieši Elijas mīlestība skarbo puisi spēja padarīt laimīgu. Šīs filmas pamatā ir spēcīgs stāsts par mīlestības un ģimenes saitēm.

"Īstais laiks"

Krimināltrilleris "Īstais laiks" nereti tiek dēvēts par vislabāko veikumu ar Roberta Patinsona piedalīšanos, kurā viņam uzticēta Konija Nikas loma. Kinolentes pamatā ir nesekmīga bankas laupīšana, kuru realizētdivi brāļi. Kā tas mēdz gadīties, ne viss norit kā pa diedziņu – Konijam izdevās aizbēgt no likumsargu nagiem, kamēr Niku policisti arestēja. Lai brāli izpestītu no cietuma, Konijs dara visu iespējamo. Viņam jāmetas briesmu, vardarbības un izmisuma virpulī, lai glābtu brāli un sevi no problēmām.

"Bāka"

Melnbaltajā, psiholoģiskajā šausmu drāmā "Bāka" Patinsons atveidoja galvenā varoņa – Efraima Vinslova lomu. Filma vedīs ceļojumā uz 19. gadsimta 90. gadiem, kad uz vientuļas salas Jaunanglijā ierodas divi vīrieši – vecs un skarbs, bet pļāpīgs jūras vilks, autoritārais bākas uzraugs Tomass Veiks (Villems Defo) un viņa jaunais, mazrunīgais un rezervētais palīgs Efraims Vinslovs. Abi dienesta biedri tikko pacieš un terorizē viens otru... Veiks pret jauno palīgu izturas kā pret melnā darba darītāju. Tās ir četras dramatiskas un intensīvas nedēļas, ko abi nepiekāpīgie vīri pavada kopā.

Vecā Tomasa un Vinslova attiecībās nolasāmi gan pazemota darbinieka un priekšnieka, gan tēva un dēla, pat mīlētāju attiecību momenti.

"Tenet"

"Tenet" ir Kristofera Nolana noslēpumainais spiegu trilleris, kuru viņš pats nodēvējis par savu līdz šim ambiciozāko veikumu. Tas dod ne tikai specefektiem bagātu kino baudījumu, bet ved arī ceļojumā tepat uz kaimiņvalsti Tallinu, kur uzņemta daļa no iespaidīgās Holivudas kinolentes. Starp citu, filmēšanas komanda uzņemšanas nolūkos paciemojās arī Londonā, Oslo, Mumbajā un Amalfi piekrastē – kopumā septiņās dažādās lokācijās.

Galvenais varonis – īpašais aģents, kuru atveido Džons Deivids Vašingtons, slēpjas zem segvārda Tenet. Viņš ceļo laikā, lai novērstu trešo pasaules karu, kas potenciāli var būt šausminošāks par "atomholokaustu". Filmā Patisonam uzticēta Nīla loma, kura ekrāna partneris ir iepriekš minētais Vašingtons. Nolans intervijā atklājis, ka, viņaprāt, filmas panākumu atslēga slēpjas abu šo vīru saspēlē.

Starp citu, Patinsons presei pēcāk atklājis, ka dažubrīd filmēšanas laukumā viņš pat līdz galam nesaprata, kas īsti filmā notiek. Tieši tādi prāta mežģi ir Kristofera Nolana stilā!

Aktiera jubilejā nevar nepieminēt, ka Patinsons būs arī nākamais, kurš vilks apmetni un masku jaunajā "Betmena" filmā. Šis kino žanrs viņam ir salīdzinoši svešs, tāpēc kalpos kā jauns izaicinājums! Meta Rīvsa jaunā "Betmena" filma iznāks 2022. gada martā, bet treileris ir skatāms jau tagad.