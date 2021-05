'Sajūsmā neesmu'. Holivudas leģenda Klūnijs par 60. dzimšanas dienu 

6. maijā kinozvaigzne, producents, režisors un nu arī pieradinātais vecpuisis Džordžs Klūnijs dzimšanas dienas tortē nopūš 60 svecītes. Viņa simpātiskā āriene un talants ļāvis iekarot ne vienas vien daiļavas sirdi, kā arī droši un mērķtiecīgi soļot pretim augstākajiem industrijas apbalvojumiem un skatītāju simpātijām. Lai gan profesionālajai darbībai ne tuvu nav likts punkts, pēdējos gadus ilgi par nepieradināmo vecpuisi dēvētais Klūnijs bauda harmonisku ģimenes dzīvi, audzinot dvīnīšus un baudot sievas kompāniju. Viņš arī intervijā "Entertainment Tonight" ar humoru atzinis, ka apaļo dzimšanas dienu nebūt negaida, taču novecošanos pieņem, jo varianti cilvēkam ir tikai divi. Un būt dzīvam tomēr ir labāk.

Džordžs Timotijs Klūnijs ASV kartē pārstāv Kentuki štatu, kur arī pavadījis savas bērnības lielāko daļu. Skolas laikā viņš bija aktīvs sportists – nodarbojās ar basketbolu un beisbolu, un labprāt ar to būtu saistījis arī savu dzīvi. Taču veiksme nebija viņa pusē, un profesionālu līgumu parakstīt tā arī neizdevās, raksta "Imdb".

Pēc tam, kad brālēns Klūnijam piespēlēja lomu kādā nelielā filmā, viņš spēra pirmos soļus kinopasaulē. Vienai mazai lomiņai sekoja nākamā, līdz kārtīgam lūzuma punktam 1994. gadā, kad lielāku slavu Klūnijam atnesa ārsta Daga Rosa loma seriālā "ER" "("Ātrā palīdzība"). Tajā Klūnijs filmējās no 1994. līdz 1999. gadam, tiekot pie divām "Emmy" nominācijām, bet pēc tam "pa taisno" no seriāla viņš iebrāzās Holivudā – komiksa ekranizējumā "Batman & Robin", kara drāmā "The Thin Red Line", kriminālkomēdijā "Out of Sight", satīriskajā kara komēdijā "Three Kings".

Jaunajā gadu tūkstotī jau sekoja "Ocean's Eleven" sērijas filmas, "Oskara" balva kā labākajam otrā plāna aktierim par lomu filmā "Syriana", kā arī "Oskars" par filmu "Argo", kurai Klūnijs bija producents. 2018. gadā filmas ar Klūnija piedalīšanos kases ieņēmumos bija sapelnījušas teju divus miljardus ASV dolāru.

Vētrainajā ekrāna dzīvē Klūnijs pamanījās uzfilmēties arī reklāmās, tostarp vēl aizvien bieži interpretētajā un izmantotajā "No Martini, no party". Ņemot vērā, ka viņa dzīve vienmēr bijusi izlikta publiskai apskatei, liels bija daudzu pārsteigums, kad Holivudas luteklītis 2016. gadā pazuda no radariem. Aktieris, kurš pavisam mierīgi varēja izvēlēties, kurā projektā iesaistīties un kurā – nē, vairākus gadus nebija sastopams filmu aktieru sastāvu sarakstā. Kā sarunā "Variety" ar Mišelu Feiferi atklājis Klūnijs, viņš pēdējās desmitgadēs pievērsis uzmanību citiem izklaides industrijas elementiem, jo nevēlējies, lai 60 gadu vecumā vajadzētu uztraukties, ko par viņu domās aktieru atlases pārstāvji vai režisori. "Es gribēju, lai man ir lielāka kontrole pār manu karjeru. Man patīk tas, kā pelnām izdzīvošanai. Es neaizgāju prom no šīs industrijas. Es vienkārši pagāju malā no kameras priekšpuses."

Atrodoties abās kameras pusēs, viņa atgriešanās filma bija 2020. gada veikums "Midnight Sky", kas skatāma straumēšanas platformā "Netflix". Zinātniskās fantastikas trillera pamatā ir Lilijas Brūkas-Daltonas novele "Good Morning, Midnight", un tā stāsta par vientulīgo zinātnieku Augustīnu Lofthausu, kurš ir pārliecināts, ka palicis vienīgais dzīvais cilvēks uz Zemes. Taču viens viņš tomēr nav – Lofthausa ceļš krustojas ar mazu meiteni vārdā Īrisa, par kuru vīrietis uzņemas rūpes. Tāpat Lofthauss uz saviem pleciem uzņemas atbildību brīdināt kosmonautu komandu par notikušo uz Zemes.

Vēstīts, ka drīzumā uz ekrāniem kopā atgriezīsies arī Klūnija un Džūlijas Robertsas duets, kura veikumi laika gaitā vērtēti ar plusa zīmi. Aktieri filmējušies Stīvena Soderberga iepriekš minētajā triloģijā par Oušena bandu, kā arī Džodijas Fosteres veidotajā krimināltrillerī "Naudas monstrs" ("Money Monster"). Vairāk lasi šeit.

Atgriežoties pie jubilejas svinībām, intervijā "Entertainment Tonight" Klūnijs atklājis, ka savu dzimšanas dienu neredz kā pašu aizraujošāko lietu pasaulē. "Klau, ja runājam par to, ka man aprit 60 gadi, es par to neesmu sajūsmā, taču labāk dzīvs nekā miris," viņš jokoja, norādot, ka tieši tāpēc ir gatavs gadu maiņu pieņemt. Aktieris gan norāda – neskatoties uz novecošanu, viņš bauda dzīvi. Klūnijs jūtas "priecīgs un svētīts" laulībā ar britu advokāti Amalu Klūniju, ar kuru gredzenus mija 2014. gadā, un viņu kopīgajā ģimenē.

Amalai Klūnijai (toreiz Alamudinai) šīs bija pirmās kāzas, bet Klūnijs no 1989. līdz 1993. gadam bija precējies ar aktrisi Taliju Balzamu. Pēc šķiršanās viņš pavēstīja, ka nekad vairs neprecēsies, un kļuva par rūdītu vecpuisi teju 20 gadu garumā, taču zvērestam tika pārvilkta strīpa, kad viņa dzīvē ienāca Amala. Lai gan viņam karjerā bijušas visdažādākās lomas, reālajā dzīvē tēva ādā viņš pirmo reizi iejutās vien 56 gadu vecumā, kad sieva viņam dāvāja dvīņus Ellu un Aleksandru.

Kopā ar savu dzimšanas dienu Klūnijs atzīmē vēl kādu apaļu notikumu – labdarības organizācijas "Motion Picture & Television Fund" 100. jubileju. Viņš atklājis, ka sieva viņu tajā "ievilkusi", taču lēmumu nenožēlo ne mirkli, jo tas viņu bērniem ļoti daudz ko māca. "Nu, tu centies [iemācīt vērtības, kas slēpjas labdarībā]. Viņiem nav vēl četri gadi, tāpēc īsti jau nesaprot," sacījis Klūnijs. "Mani bērni vienmēr pacels rotaļlietu un teiks: "Tas ir nabadzīgajiem cilvēkiem". Es atbildēšu: "Labi. Tad saliksim grozā un atdosim nabadzīgajiem." Un, kad realitātes sajūta piezogas, sejās redzams šoks." Aktieris arī piebilda, ka viņa vecāki no mazām dienām mācījuši – labākais, ko cilvēks var darīt, ir aicināt rīkoties tos, kuru rokās ir vara, kā arī rūpēties par tiem, kuriem varas nav.