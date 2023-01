Viedtelefonam mēs pieskaramies daudz biežāk nekā savam dzīvesbiedram, bērnam vai kādam citam tuvam cilvēkam – 2016. gadā Amerikā veiktais pētījums liecināja, ka cilvēki viedtālrunim pieskaras, klikšķina un skrollē vidēji 2600 reizes dienā. Eksperti atzīst, ka šis skaits šobrīd varētu būt būtiski pieaudzis un to netieši apstiprina arī "Tele2" veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, atklājot, ka pēdējo trīs gadu laikā būtiski pieaudzis mobilo tālruņu lietošanas laiks ikdienā. Par 46% pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kas telefonu lieto 3-4 stundas dienā, par 73% palielinājies to cilvēku daudzums, kas lieto 5-7 stundas dienā, bet 86% – kas lieto vairāk nekā septiņas stundas dienā. Kopumā viedtelefonu lieto jau gandrīz visi iedzīvotāji – 99%, salīdzinājumā pirms trim gadiem 90% iedzīvotāju norādīja, ka viņi lieto viedtelefonu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Tele2" rīkotajā diskusijā dažādu jomu eksperti diskutēs par viedtālruņu lietošanas paradumiem Latvijā un to, kā tehnoloģijas ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības, vienlaikus arī meklējot atbildi uz jautājumu, kurš kuru kontrolē – cilvēks tehnoloģijas vai tehnoloģijas cilvēku. Diskusijas tiešraidi aicinām skatīties trešdien, 25. janvārī pulksten 10.00 portālā "Delfi".

Diskusijas dalībnieki:

Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene;

Sociālantropologs Klāvs Sedlenieks;

Psihoterapijas speciāliste Dace Caica;

"Tele2" zīmola vadītāja Ilze Žukova;

Gaviļmeistars Renārs Zeltiņš.

Diskusijas tēmas:

Kā pēdējo trīs gadu laikā ir mainījies Latvijas iedzīvotāju viedtelefonu patēriņš?

Vai Latvijā iedzīvotājiem ir raksturīgs FOMO ("fear of missing out") vai JOMO ("joy of missing out") efekts?

Vai eksistē viedtelefonu atkarība un, ja jā, kā to risināt?

Kā viedtelefona lietošana ietekmē mūsu attiecības darbā, ģimenē un sabiedrībā kopumā?

Vai un ko cilvēki vēlas mainīt savus viedtelefona lietošanas paradumos. Kā to vislabāk paveikt? Kas ir digitālais minimālisms?

Vai tehnoloģijas apdraud cilvēkus un sabiedrības nākotni?

Kas ir viedtelfonu lietošanas etiķete un vai tā ir mūsdienu jaunā vajadzība?

Diskusijas vadītāja: Kristīne Virsnīte.

"Tele2" kopā ar LU profesori Zandu Rubeni un etiķetes eksperti Kristīnu Sprūdžu ir izstrādājis viedtelefona lietošanas etiķeti. Tajā iekļauti ieteikumi uzvedības normām, lietojot viedtelefonu mājās, darbā un publiskā vidē. Ar viedtelefonu lietošanas etiķeti var iepazīties "Tele2" mājaslapā.