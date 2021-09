Mežaparku mēdz dēvēt par strādnieku aristokrātu. No vienas puses tam piekļaujas huligāniskā Sarkandaugava, no otras – vienkāršais Čiekurkalns. Salīdzinājumā ar kaimiņiem Mežaparks allaž bijis savrupi respektabls.

Otra lielākā Rīgas apkaime Daugavas labajā krastā. Tā aizņem mazliet vairāk nekā 1182 hektārus (tiesa, 540 hektārus klāj mežs, savukārt 272,6 hektārus – ūdenstilpes). 2017. gadā Mežaparkā bija vien 4457 iedzīvotāji, taču viņu skaits aug – Ķīšezera un Kokneses prospekta apkaimē notiek aktīva būvniecība.

Aptuveni 80 procentus Mežaparka aizņem privātmājas. Agrāk daudzdzīvokļu mājas bija tikai Ķempes un Ezermalas ielā, taču pēdējos gados daudzstāvu nami tiek būvēti arī kaimiņu ielās. Klusums, kas ilgus gadus bija apkaimes vizītkarte, palicis vairs tikai senāko iedzīvotāju atmiņās.

Pēdējos gados apkaime jau divreiz "izcēlusies" kriminālajās hronikās ar skaļiem noziegumiem: 2018. gadā pie Brāļu kapiem tika nogalināts maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus, savukārt 2021. gada aprīlī Saules dārzā sadedzināta automašīna "BMW X5", ko noziedznieki izmantoja, pastrādājot futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību.

Visu rangu zagļu magnēts

Pārlapojot kriminālziņu arhīvu, ir skaidrs, ka trakajos deviņdesmitajos gados elitāro kvartālu rimto mieru ne reizi vien satricināja sprādzieni. Tomēr tas nav Mežaparkam tipiskākais noziegumu veids: gan agrāk, gan tagad apkaimes lielākā problēma ir zagļi.

"Visbiežāk zagļu dēļ cieta tie, kas dzīvoja privātmājās. Kā domā cilvēks? Ja teritorija norobežota, dārgo velosipēdu var atstāt uz lieveņa. Taču klaidoņi neguļ: pa dienu viņi klīst un caur sētas dēļiem izpēta, kur un kas atrodas nepieskatīts. Savukārt naktī nāk un pievāc," stāsta Rīgas Ziemeļu rajona kriminālpolicijas bijušais darbinieks Aleksejs (nevēlas atklāt lasītājiem savu uzvārdu – red.).

"Daudz zādzību bija no automašīnām. Īpaši aktuāla šī problēma bija brīvdienās un svētkos, kad cilvēki masveidā brauca uz zoodārzu, atrakcijām vai vienkārši pastaigāties pa parku. Kur atstāj auto? Meža prospekta malā un piegulošajās ielās. Bet zagļi neguļ!" turpina Aleksejs. Lai spētu kontrolēt situāciju, brīvdienās uz Mežaparku sūtīja papildu policijas patruļas.

Aleksejs atminas, kā reiz par zādzībām no auto Mežaparkā aizturēta pusaudžu grupa vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Viņu "kontā" bija 50 noziedzīgas epizodes. Bandu vadīja "pieaudzis onkulis", kurš pusaudžus iedrošināja, sakot, ka viņiem ne no kā nav jābaidās vecuma dēļ. Tā nu bērni "strādāja": bija naktis, kad tika reģistrētas trīs četras zādzības. Lielākoties bērni zaga auto priekšējos vējstiklus un magnetolas, līdzi paķerot visu vērtīgo, kas bija atstāts auto salonā. Lai izsekotu bandu un notvertu ar lietiskajiem pierādījumiem, policistiem nācies vairākas stundas gulēt purvā. Izmeklēšanā konstatēts, ka bērni zaga arī uz dzelzceļa, bet pēc tam visu guvumu nodeva vadonim, kurš par nozagto maksāja smiekla naudu.