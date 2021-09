Slepkavas no "Informācijas savākšanas aģentūras"

Pārskatot nesenāko gadu kriminālhroniku, īpaši izceļas divas slepkavības, kas saistītas ar Vecmīlgrāvi un pusaudžiem.



2004. gada 28. februārī priežu silā pie nepabeigtās Vecmīlgrāvja slimnīcas tika atrasti 46. vidusskolas medmāsa Larisa un viņas dzīvesbiedrs Mihails. Kad ieradās mediķi, vīrietis jau bija miris, savukārt sieviete nodzīvoja vēl dažas stundas un mira reanimācijā. Izmeklēšanā policija noskaidroja, ka pāri netālu no skolas apturēja divi brāļi – Jurijs un Dmitrijs. Pusaudži cietušos aplaupīja, atņemot telefonus un naudu, smagi piekāva un pameta guļam. Pēc stundas viņi atgriezās kopā ar paziņu un sadistiska prieka dēļ upurus mocīja – šādā spīdzināšanā ne Larisa, ne Mihails nevarēja izdzīvot.



Otrs noziegums – 15 gadus vecās Olgas slepkavība – notika 2009. gada 5. jūlijā. Slepkavība bija rūpīgi izplānota: četri skolēni, iejutušies mafijas darboņos, noziegumu gatavoja vairāk nekā mēnesi. Turklāt slepkavībai nebija nekāda motīva, divi slepkavas mācījās ar upuri vienā klasē.



Nozieguma galvenais organizators un iedvesmotājs bija Ņikita Ostroveņecs, kurš vēlējās iekarot autoritāti vienaudžu acīs. Ostroveņecs bija izveidojis organizāciju "Informācijas savākšanas aģentūra", kurā bija iekļauti viņa draugi Filips, Vadims un Pāvels. Ņikita pārliecināja līdzgaitniekus, ka "aģentūra" it kā iekļaujas organizācijā "Veros" un apkopo informāciju nākamajām slepkavībām un laupīšanām. Tas viss bija skolnieka fantāzijas auglis.



Banda bija bruņojusies ar gāzes pistolēm. Ņikita pierunāja draugus nogalināt Olgu, kura viņam regulāri palīdzēja pildīt mājasdarbus. Gatavojoties slepkavībai, jaunieši iegādājās divas rācijas, gumijas cimdus un degšķidrumu. 5. jūlija rītā divi no viņiem izraka bedri Jaunciema mežā, ko nomaskēja ar zariem, un turpat līdzās noslēpa trīs lāpstas. Pie nozieguma vietas bija noslēpta arī ķerra, kurā banda plānoja pārvietot līķi.



Ap pusdienlaiku Olga autobusa pieturā gaidīja Ņikitu, lai palīdzētu viņam ar skolā uzdoto. Abi devās uz dzelzceļa stacijas peronu, kur viņus gaidīja pusaudža līdzdalībnieki. Viņi inscenēja uzbrukumu Olgai un Ņikitam, aicinot abus uz mežu, lai tiktu skaidrībā. Tajā brīdī plānotajā slepkavības vietā bija citi cilvēki, tādēļ kompānija uzreiz devās izraktās bedres virzienā.



Viens no pusaudžiem piezīmju blociņā pierakstīja Olgas personas datus, bet pēc tam skolēni viņai vairākas reizes iedūra kaklā un krūtīs. Upurim tika nolaupīti 40 lati un mobilais tālrunis, līķi varmākas apraka. Olgas mirstīgās atliekas atrast izdevās tikai pēc mēneša – meitu uzgāja viņas tēvs, kurš kopā ar paziņām soli pa solim pārmeklēja mežu un atrada pēdas, kas liecinājušas par aprakšanu.



2010. gadā Rīgas apgabaltiesa tobrīd nepilngadīgajiem jauniešiem piesprieda 10 gadu cietumsodu. 2017. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa izskatīja Ņikitas Ostroveņeca prasību pret Latviju un piesprieda izmaksāt kompensāciju 9210 eiro apmērā. Prasītājs sūdzējās, ka 2010. gadā Valsts policijas konvoja darbinieki apgabaltiesas ēkā viņam nodarījuši miesas bojājumus. Medicīniskajā apskatē konstatēti vairāki sasitumi uz rokām un kājām, to apliecinājusi gan prasītāja māte, gan viņa advokāts, viens no kameras biedriem un kāds konvoja darbinieks. Lai arī gan prasības iesniedzējs, gan viņa māte un aizstāvis bija vērsušies kompetentajās iestādēs ar sūdzībām par iespējamu vardarbību, izmeklēšanas iestādes nebija pieprasījušas apgabaltiesā uzstādītās videonovērošanas sistēmas ierakstus, un pēc diviem mēnešiem šie ieraksti iznīcināti.