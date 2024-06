Dominiks Ričards Harisons jeb Yungblud ir viens no jaunās paaudzes jaudīgākajiem "rokstāriem", kurš no Lielbritānijas līdz Dienvidamerikai spēj sapulcēt fanātiskus pūļus, kuri paši sevi dēvē par "Melno siržu klubu". 4. jūnija vakarā arī Sigulda tika pagodināta ar Yungblud enerģisko, pozitīvisma pilno un visādi citādi kvalitatīvo klātbūtni. "Delfi" piedāvā nelielu ieskatu koncertā, kas paliks atmiņā gan tiem, kas to piedzīvoja klātienē, gan tiem, kuri palaida to garām un nu gauži kož nagos.