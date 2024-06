No 2013. līdz 2019. gadam "Park Live" festivāls notika Maskavā, un tajā piedalījušās daudzas starptautiskas mūzikas zvaigznes, tādas kā "Red Hot Chili Peppers", "The Prodigy", "Gorillaz", "Massive Attack" un citas. 2020. un 2021. gadā festivāls nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ, bet pēc 2022. gada 24. februāra ārzemju mūziķi tajā atteicās piedalīties, tādējādi paužot atbalstu Ukrainai.

2024. gadā "Park Live" rīkotāji paziņoja par festivāla atgriešanos. Tagad mainās tā norises vieta – no Maskavas uz Almati. Festivāla galvenie mākslinieki būs: hip-hopa grupa "Die Antwoord" (6. septembrī), reperis Tyga (7. septembrī) un "Placebo" (8. septembrī).

"Die Antwoord", kas nāk no Dienvidāfrikas Republikas, uzstāšanos "Park Live" festivālā vēl nav izziņojusi savos sociālo mediju profilos. Līdzīgi par uzstāšanos Krievijā, kas notiek starp tūri Eiropā un ASV, ilgu laiku bija "piemirsis" pavēstīt reperis Conway The Machine – no 4. līdz 9. jūlijam viņš Krievijā sniegs sešus koncertus. Ārzemju izpildītāji, kas kara laikā mēģina uzstāties gan Krievijā, gan Rietumos, kļūst par aktuālu parādību arī Latvijā – "Delfi" jau rakstīja, ka 13. jūnijā Rīgā bija plānota ASV hip-hopa veterānu, grupas "Onyx" uzstāšanās, kas vēl šogad priecīgi piepildīja koncertzāles Krievijā; toreiz "Palladium" pārstāvji lauza līgumu ar organizatoriem un paziņoja, ka viņu telpās šis koncerts nenotiks.