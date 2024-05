Kannu kinofestivālā pirmizrādi nupat piedzīvoja krievu režisora Kirila Serebreņņikova jaunākā filma "Ļimonovs: balāde par Edičku" ("Limonov: The Ballad of Eddie") – stāsts par skandalozo literātu, enfant terrible Eduardu Ļimonovu (1943–2020). Vairāki kinokritiķi jau ir par filmu izteikušies ļoti atzinīgi, bet netrūkst arī tādu skatītāju, kuriem sašutumu un neizpratni rada jau pats šīs filmas izrādīšanas fakts vien. Kamēr Ukrainā rit karš un Krievija dienu no dienas kļūst arvien lielāks drauds Eiropas un pasaules drošībai, prestižajā festivālā izrāda filmu par krievu fašistu un šībrīža Kremļa politiku pilnībā atbalstošu rakstnieku. Daļa filmas "Ļimonovs: balāde par Edičku" ir uzņemta Rīgā, jo, kad sākās karš, turpināt filmēšanu Krievijā vairs nebija iespējams.