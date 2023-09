Šīgada pavasarī kā viens no albuma skaņdarbiem tika prezentēta dziesma "Sicīlijas pusdienas". Kā vēsta Vanadziņš: "Tā ir saspēle ar publiku, kur esmu uzaicinājis cilvēkus uz skatuves, viņi papildina priekšnesumu ar perkusijām un dažādiem plīstošiem priekšmetiem. Tā ir dzīva un jautra saspēle gan tiem, kas piedalās, gan tiem, kas klausās."

Jaunais albums "Portreti" no 2. septembra ir pieejams populārākajās straumēšanas platformās.

Kristaps Vanadziņš ir viens no Latvijas spožākajiem mūsdienu džeza pianistiem, kurš mūzikas "telpā" atgriezis džeza trio sastāvus. Viņa džeza ansambļu repertuārā vienmēr saplūst vairāki žanri, spēlētajās kompozīcijās saklausāmi neparasti harmoniski risinājumi un radošas novitātes. Vanadziņa Trio skaņuplate "The Love Garden Has Overgrown" (izdevniecība "Jersika Records") saņēmusi balvu "Zelta Mikrofons 2022" džeza un fanka kategorijā, kā arī tikusi nominēta kategorijā "Gada albums".