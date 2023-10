Rokmūzikas veterāns Miks Džegers intervijā "The Wall Street Journal", kas publicēta septembra beigās, paudis, ka vēlas savas grupas "The Rolling Stones" dziesmu katalogu novēlēt labdarībai. "Maniem bērniem nav nepieciešami 500 miljoni dolāru, lai dzīvotu labi," paudis šobrīd 80 gadus vecais mūziķis.

Džegers sarunā paudis, ka viņa plānos nav dziesmu katalogu un autortiesības uz to šobrīd pārdot, kā to ir izdarījuši, piemēram, mūziķi Brūss Springstīns vai Bobs Dilans, bet viņš labprāt novelētu to labdarībai.