Reaģējot uz Valsts kontroles revīziju, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) izdevusi rīkojumu uz dienesta pārbaudes laiku no amata atstādināt Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski. Atstādināšanas laikā Valsts kancelejas direktora pienākumus uzdots pildīt Valsts kancelejas direktora vietniecei juridiskajos jautājumos Inesei Gailītei.

“Šorīt agri no rīta informēju Valsts kancelejas vadītāju, ka viņš tiek atstādināts uz laiku, kamēr notiek šī dienesta pārbaude, jo tie apgalvojumu, ko vakar es saņēmu no Valsts kontroles, liecina, ka ir gana nopietni. Uzskatu, ka šobrīd atstādināšana ir nepieciešama, lai dienesta pārbaude notiktu pēc iespējas objektīvāk,” pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistus informēja Siliņa.

Siliņa ir ierosinājusi veidot starpministriju disciplināro komisiju. To vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs. Kā skaidroja premjere, "vērtēt Valsts kancelejas atbildību, protams, nozīmē, ka šādai komisijai būtu jābūt gana neatkarīgai, lai darbinieki pamatā nebūtu no Valsts kancelejas".

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam toreizējā premjera Kariņa speciālo avioreisu nodrošināšanai nelikumīgi izlietoti vismaz 222 000 eiro no valsts budžeta, bet neekonomiski – vismaz 324 000 eiro no Eiropas Savienības (ES) budžeta, secinājusi Valsts kontrole.