Par speciālo avioreisu nodrošināšanu bijušajam premjerministram Krišjānim Kariņam (JV) atbildīgs ir pats premjers un viņa birojs, izriet no Jāņa Citskovska vadītās Valsts kancelejas izplatītā paziņojuma medijiem.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gadam toreizējā premjera Kariņa speciālo avioreisu nodrošināšanai nelikumīgi izlietoti vismaz 222 000 eiro no valsts budžeta, bet neekonomiski – vismaz 324 000 eiro no Eiropas Savienības (ES) budžeta, secinājusi Valsts kontrole.