Pagājušā gada vasarā nāca gaismā apjomīga zādzība no Britu muzeja krājuma – kāds darbinieks pakāpeniski bija aiznesis ap 2000 dažādu artefaktu. Šobrīd lietā ir jauns pavērsies – zināms, ka izmērā nelielās, bet vērtīgās relikvijas izpārdotas internetā vismaz 45 dažādiem pircējiem no dažādām pasaules valstīm.

Šobrīd 350 zudušo artefaktu, no kuriem lielākā daļa bija monētas un nelielas zelta, dārgakmeņu, stikla un dažādu citu materiālu rotaslietas vai to detaļas, ir atgūti un šī gada februārī publiski izstādīti apskatei. Ironiski, bet vairākus no priekšmetiem muzejam atgrieza Itajs Greidels (Ittai Gradel), dāņu mākslas dīleris un kolekcionārs, kurš pirmais brīdinājis muzeju ar aizdomām par zādzību, taču bija noignorēts.