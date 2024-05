Valsts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ( LIAA ) rīko atklātu konkursu projekta iesniegumu atlasei. 2024. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā 6. kārta tika izsludināta laikā no 2023. gada 13. novembra līdz 2023. gada 13. decembrim.

Šīs kārtas ietvaros apstiprināti septiņi projekti, kuri pilnībā vai daļēji tiks īstenoti Latvijā. Plānots, ka šo septiņu filmu projekti 2024. gadā Latvijai piesaistīs investīcijas vairāk nekā 16 miljonu eiro apmērā. Plānotais Latvijas valsts līdzfinansējums ir 3 706 297,85 eiro apmērā (LIAA pieejamais finansējums – 82 200 eiro), no kuriem nodokļu nomaksas veidā valsts budžetā plānots iegūt vairāk nekā 4 miljonus eiro.

Kopš 2022. gada, kad LIAA no Nacionālā kino centra pārņēma programmas administrēšanu, kopā iesniegti 27 filmu projekti, no kuriem 16 ir saņēmuši līdzfinansējumu ārvalstu filmu projektu veidošanai Latvijā. Šo filmu veidotāji Latvijā ieguldīja ap 18 miljoniem eiro un minētajiem projektiem izmaksāts Latvijas valsts līdzfinansējums 3,6 miljonu eiro apmērā, no kura nodokļu nomaksas veidā valsts budžetā tika iegūti vairāk nekā 4 miljoni eiro.