Būtisks pieaugums vērojams arī Latvijā. Saskaņā ar KM rīcībā esošiem datiem, 2020. gadā Latvijas filmu skatīšanās tiešsaistē pieauga par 32%, bet ārvalstu filmu – par 23%. Divus gadus vēlāk, 2022. gadā, vietējos un starptautiskos audiovizuālos pakalpojumus lietoja 37% sabiedrības, to vidū 32% vecuma grupā no 16 līdz 30 gadiem, kas veido lielāku sabiedrības daļu, nekā tie, kas skatās televīziju (25%).

KM norāda, ka Latvijas kultūrpolitika un mediju politika pēdējo desmit gadu laikā ir veidota, lai mērķtiecīgi palielinātu oriģinālsaturu latviešu valodā filmu, raidījumu un raidierakstu formātā, taču ārvalstu satura plašā pieejamība ir veicinājusi Latvijas auditorijas fragmentēšanos un ārvalstu satura patēriņa pieaugumu. Tas, KM ieskatā, veicina atsvešināšanos no nacionālās kultūras dažādu paaudžu vidū, it īpaši jaunāko paaudžu auditorijas segmentā, un rada riskus nacionālās kultūras pastāvēšanai ilgtermiņā.

Konsultējoties ar Latvijā reģistrētajiem audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem, KM secinājusi, ka Latvijas apstākļos piemērots noteicamo finansiālo ieguldījumu apmērs būtu 3,5% no abonēšanas pakalpojuma ieņēmumiem. KM uzsver, ka ieguldījuma apmērs attiecas tikai uz to ieņēmumu daļu, kas gūti Latvijas tirgū, un konkrēti tikai no ieņēmumiem, kas gūti no abonēšanas.