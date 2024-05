Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja aizsākums meklējams 1954. gadā, kad to pēc savas iniciatīvas izveidoja toreizējais Ventspils muzeja direktors, gleznotājs Andrejs Šulcs (1910-2006). Ekspozīcija ar dažādām 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma ēkām, zvejas laivām un darbarīkiem no tuvākas un tālākas apkārtnes apmeklētājiem tika atvērta 1963. gadā. Savukārt muzeja ēka bija salasīta kā tāds lego klucīšu namiņš – no dažādiem tobrīd pieejamiem materiāliem. Tā muzeja darbinieku vajadzībām bija kalpojusi kopš 1970. gada. Užavas vējdzirnavas, Oskara laiva no 1939. gada filmas "Zvejnieka dēls", vaļa žokļa kauls un, protams, darba kārtībā esošais mazbānītīs ir Ventspils piejūras brīvdabas muzeja zvaigznes. Tomēr muzeja krājums ir aptuveni 26 tūkstošus vienību liels un tā glabāšanai un restaurēšanai, gluži tāpat kā muzeja darbiniekiem vairs nebija piemērotu telpu.