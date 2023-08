Jau 20. gadu pēc kārtas Tērvete aicina uz Zemgaļu svētkiem, "Delfi" informē to rīkotāji. Šogad svētku nosaukums ir "Zemgale – latviešu vēsturiskā zeme".

Piektdien, 11. augustā, konferencē "Zemgale – latviešu vēsturiskā zeme " ar sešiem zinātniskajiem lasījumiem par Zemgales un zemgaļu vēsturi uzstāsies vadošie Zemgales vēstures pētnieki no Latvijas un Lietuvas. Konferencē tiks aplūkotas tādas tēmas kā "Gredzenu atradumi Tērvetes pilskalnā un senpilsētas teritorijā", "Krāsas un to nozīme apģērbā", "Livonijas un Lietuvas dižkungaitijas robežas izmaiņas 14.–16.gs." u. c. Konferences norises vieta – LVM Dabas parka Tērvetē Informācijas centra ēka. Dalība konferencē ir bez maksas.