Lai turpinātu kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" darbību, Ministru kabinets otrdien apstiprināja noteikumus, kas nosaka finansējuma sadalījumu programmas īstenošanai 2023.–2024. gada pirmajā semestrī, informē Latvijas Nacionālā kultūras centra programmas "Latvijas skolas soma" pārstāve Inga Bika.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) norāda, ka programma "Latvijas skolas soma" ir viena no būtiskākajām un vērtīgākajām Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvām, raugoties gan no šī brīža ieguvumiem, gan no nākotnes perspektīvas.