Juris Cibuļs ir cilvēks, kura galvenā aizraušanās ir valodas, viņš ir skolotājs, publicists un valodnieks, kurš jau vairāk nekā 30 gadus pēta un kolekcionē ābeces. Viņa kolekcija ir visai iespaidīga – gandrīz 11 tūkstoši dažādu ābeču no visām pasaules valstīm. 800 no tām ir drukātas tieši Latvijā. Pavisam neliela daļa no šīs interesantās kolekcijas šobrīd apskatāma Talsos.