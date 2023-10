Līderis un vizionārs – šādiem vārdiem nereti tika raksturots aktieris, režisors, uzņēmējs un kādreizējais Latvijas Nacionālās operas direktors Andrejs Žagars . Šī gada 16. oktobrī viņam būtu 65. dzimšanas diena. Pieminot mākslinieku un uzņēmēju, piedāvājam aplūkot vēsturiskus foto no "Delfi" un ziņu aģentūras LETA arhīva, kuros redzams Andrejs Žagars.

No 1996. līdz 2013. gadam Andrejs Žagars bija Latvijas Nacionālās operas direktors. Viņa vadībā Latvijas Nacionālā opera pievienojās Eiropas Operu akadēmiju tīklam.

2017. gada jūnijā Andrejs Žagars kļuva par Rīgas domes deputātu, vēlēšanās startējot no partijas "Latvijas attīstībai" saraksta.

2002. gadā Andrejs Žagars saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. 2008. gadā viņam piešķirta arī MK balva par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas, dinamiskas un starptautiski konkurētspējīgas Latvijas Nacionālās operas attīstībā. Tāpat Žagars saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus, kā Francijas Nacionālo Goda Leģiona medaļu (Médaille du Commandeur de la Légion d'honneur), Starptautisko prēmiju "Baltijas zvaigzne", Lietuvas Nopelnu ordeņa Virsnieka krustu, Nīderlandes karaļnama ordeni (Officer of the Order of Orange-Nassau) un citus pagodinošus apbalvojumus.

Andrejs Žagars pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devās 2019. gada 26. februārī.