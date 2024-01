"Reti ir tāds ceļojums, kurā iztiek bez muzeja apmeklējuma," tā pats sava topošā muzeja mājaslapā raksta vācu uzņēmējs, investors un mākslas kolekcionārs Reinhards Ernsts. Nevar viņam nepiekrist, gluži tāpat kā Norvēģijas dienvidos gaidāmā "Kunstilo" veidotājiem, kuri apgalvo, ka muzejā kaut ko savām interesēm atbilstošu var atrast ikviens, arī tad, ja vēlme ir vienkārši baudīt kafiju un nolūkoties skaistā ainavā. 2024. gadā pasaulē tiks atvērti vairāki jauni muzeji – sākot no videospēļu giganta "Nintendo" līdz pat sociāli atbildīgajam Bezpajumtnieku muzejam Londonā. Piedāvājam iepazīties ar astoņiem jauniem kultūras, mākslas un vēstures muzejiem pasaulē, kuru atklāšana iecerēta šogad.

"Nintendo" muzejs Kioto, Japānā



Plānots, ka šogad Udži pilsētā, Kioto prefektūrā, Japānā durvis vērs "Nintendo" muzeja ēka.

Jau 2021. gadā visā pasaulē slavenā videospēļu kompānija paziņoja par to, ka viena no vecajām uzņēmuma ražotnēm Kioto tiks pārvērsta par muzeju (sākotnēji tā tika pieteikta kā "Nintendo galerija"), kurā būs aplūkojami dažādu laiku "Nintendo" ražojumi – sākot no spēļu konsolēm līdz pat relikvijām, kas saistītas ar ražošanas procesu. Ekspozīcijā būs arī 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izdotās spēļu kārtis – karuta. Tieši ar to ražošanu 1889. gadā aizsākās "Nintendo" vēsture.