Otrdien, 8. augustā Īrijas piejūras pilsētā Brejā tūkstošiem cilvēku sanāca kopā, lai pateiktos un atvadītos no pasaulslavenās īru dziedātājas un aktīvistes Šineidas O'Konoras.

O'Konoras tuvinieki aicināja sabiedrību izrādīt mūziķei cieņu krastmalā, kur devās bēru kortežs. Kā vēsta britu laikraksts "The Guardian", lai atvadītos no O'Konoras, ļaužu pūlis sāka pulcēties vēl pirms saullēkta. Cilvēki nesa ziedus un sveces, plakātus ar pateicības vārdiem un dzejoļiem.

Šineida O'Konora devās mūžībā jūlija beigās 56 gadu vecumā. Viņas populārākais singls "Nothing Compares 2 U" izdots 1990. gadā, ilgu laiku ieņemot pirmo vietu hitu topos visā pasaulē. O'Konora bija pazīstama arī kā aktīva un drosmīga sava viedokļa paudēja. Viņas feministiskie vēstījumi bija saistīti gan ar reliģiju un sievietes lomu tajā, gan seksualitāti, gan karu, rasismu un cilvēktiesībām.

Kopumā O'Konora izdevusi 10 soloalbumu, no tiem jaunākais "I'm Not Bossy, I'm the Boss" iznāca 2014. gadā.