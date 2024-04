Tas, ka uz Rīgu ar iestudējumu "Džungļu grāmata" un meistarklasi pošas pasaulē pazīstamais horeogrāfs Akrams Hans un viņa dejas kompānija, joprojām šķiet kā brīnums. Viņš ir laikmetīgās dejas zvaigzne, kulta personība, daudzu nozares balvu laureāts, bet viņa trupa – dejas etalons. No 10. līdz 12. aprīlim "Akram Khan Company" viesojas Dailes teātrī ar izrādi "Džungļu grāmata", bet pirms tam slavenais horeogrāfs sniedza interviju "Delfi", kurā stāsta gan par savu bērnību garāžā un uz skatuves, gan to, kā ķermeņa kustību pārvērst valodā. Viņš skaidro savu viedokli, kāpēc nevaram atteikties no kultūras šedevriem pat tad, ja par autoru ir daudz slidenu jautājumu.