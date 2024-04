Viens no stāstiem ir par dullo Paulīni un viņas māsu. Daudzi to noteikti atceras no kinofilmas. Arī izrādē dullā Palīne grib redzēt vai mirstamkletai kritums zārkā būs gana labs. Mičule saka: "Mēs esam uzauguši ar dullās Paulīnes kinofilmu, kas ir īsfilma un bijis (Vijas Beinertes - red) diplomdarbs. Tas mums ir ikonisks darbs, līdz ar to šeit ir kaut kas cits, un es ceru, ka skatītāji ieraudzīs to "citu" jau ar mūsdienu acīm, mūsdienu paņēmieniem, jutīs to pašu prieku, ko šī filma viņiem atmiņās atgādina."