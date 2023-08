No 22. līdz 24. septembrim Kurzemē notiks festivāls "Teātris ir visur Kuldīgā", aicinot baudīt daudzveidīgu skatuves mākslas programmu, vienlaikus iepazīstot pilsētu ar tās iespējām un vidi.

Festivāla rīkotāji ik gadu īpaši domā par piedāvājumu bērniem, kā arī labprāt programmu papildina ar izrādēm, kuras veidojuši jaunākie teātra nozares pārstāvji-režisori. Latvijas Leļļu teātris Kuldīgā piedāvās vienu no savām jaunākajām izrādēm "Divi mazi mežonēni" (5+) Andra Zeļonkas režijā, kas pirmizrādi piedzīvojusi šī gada martā.

Koncertzālē "Klavins Piano" notiks aktrises Čulpanas Hamatovas un pianista Andreja Osokina poētisks koncerts "Sapņi par klavierēm", kurā izskanēs Johana Sebastiana Baha, Friderika Šopēna, Volfganga Dārziņa, Pētera Vaska, Arvo Perta u. c. komponistu klaviermūzika, Andreja Osokina improvizācijas un Borisa Pasternaka, Osipa Mandelštama, Marinas Cvetajevas, Bulata Okudžavas, Aspazijas u. c. autoru dzeja. Šis iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2022. gada 28. maijā Melngalvju namā "Osokina Brīvības festivāla Ukrainai" laikā. Festivālā "Teātris ir visur Kuldīgā" Andrejs Osokins īpašos apstākļos spēlēs Dāvida Kļaviņa veidoto vertikālo flīģeli.

Tāpat šajā koncertzālē uz romantisku pusdienlaiku "kvarķirņikā" jeb mājas koncertā aicina Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Ņikita Osipovs, kurš skatītājiem piedāvās savu autordarbu "Viss sākas ar mīlestību…". Tajā izskanēs Roberta Roždestvenska, viena no spilgtākajiem 60. gadu laikmeta pārstāvjiem, dzejnieka, tulkotāja, daudzu slavenu dziesmu tekstu autora, daiļrade muzikālā un poētiskā ceļojumā cauri dažādām mīlestības pusēm un izpausmēm.

Festivāls jau no tā pirmā pastāvēšanas gada īsteno labdarības mērķus, un arī šis gads nav izņēmums. 23. septembrī ar divām izrādēm Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola telpās notiks apvienības "IevaKrish" skaņas izrāde "Labra nams", kas ir stāsts par bezgalīgu ceļu skaņas un vārdu labirintā. Tā ir telpiska skaņas horeogrāfija, kuras pamatā ir ap un starp apmeklētājiem veidota horeogrāfija un tai sekojoša skaņa – Jēkaba Nīmaņa radītas īsas muzikālas vienības, kuru atskaņošanas gaitu, vietu un secību nosaka mākslinieku veidotais, vizuāli neredzamais dejas raksts.

Izrādes konteksts ir piemērots jebkuram cilvēkam neatkarīgi no apmeklētāja redzes kvalitātes. Vienu no izrādēm bez maksas apmeklēs Liepājas Neredzīgo biedrības biedri, kas apvieno 895 vājredzīgus un neredzīgus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar cita veida invaliditāti un seniorus no Kurzemes plānošanas reģiona. Otra izrāde būs pieejama visiem interesentiem, un visi festivāla laikā gūtie ziedojumi (ziedot varēs arī pārējās festivālā norisēs) tiks novirzīti sociālās rehabilitācijas un atveseļošanās mājas jumta konstrukciju būvniecībai cilvēkiem ar invaliditāti sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs".