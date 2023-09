Izrāde tapusi, iedvesmojoties no franču "jaunā viļņa" autorkino, galvenokārt no Fransuā Trifo un Žana Lika Godāra filmām, kā arī Johana Volfganga fon Gētes, Ernesta Hemingveja un Džeroma Deivida Selindžera darbiem - par jaunu cilvēku sajutām šajā pasaulē. "Tāpat, kā franču "jaunā viļņa" kino ir piedzīvojums, kas jauc realitātes un rotaļājas ar tām, arī izrādes varoņi grasās doties piedzīvojumā, kas būs gan drāma, gan komēdija, gan traģēdija, gan gangsterfilma, gan spriedzes filma, gan strīdi un sarunas. Kā jau dzīvē," raksta iestudējuma veidotāji.

Izrādes centrā ir jauns rakstnieks vārdā Klements, kurš dzīvo savu ierasto ikdienu, gaidot no dzīves "sižeta pagriezienu", un mēģina uzrakstīt savu pirmo romānu. Viņa draugi, Žaks un Gregorijs, turpina rakstīt slejas avīzei un fotografēt reklāmas, viņa māte turpina dejot baletu, Bella turpina diriģēt zēnu kori, taču Klements izdomā savu un visu dzīves pārvērst "piedzīvojumā".

Lugas līdzautors un izrādes režisors Gerds Lapoška par ieceri stāsta: "Luga tika uzrakstīta 2021. gada beigās, domājot par pasauli, cilvēkiem un mīlestību, nemaz nedomājot un nezinot, vai tas tiks kādreiz iestudēts, nedomājot par lomu sadalījumu utt. Lugas teksts tapa rakņājoties savās atmiņās, pierakstos, citātos, filmu ainās, atsaucoties uz konkrētiem literāriem darbiem un varoņiem, iedvesmojoties no franču "jaunā viļņa" kino, no 20. gs. literatūras, draugiem un vēl daudz kā cita, ko nav iespējams vairs uzskaitīt. Viss uzskaitāmais un vairs neuzskaitāmais ir saticies šajā lugā, transformējoties savā stāstā kā mozaīkā par dzīvi. 2023. gada sākumā sākoties mēģinājumu posmam, luga, satiekoties ar aktieriem, turpināja veidoties, mēģinot radīt "piedzīvojumu". "Piedzīvojumu" par jaunību, piedzīvošanu, draudzību, mīlestību, nemīlestību, pasauli, ideāliem un, protams, kļūdām, kas ir viena no būtiskākajām "piedzīvojumu" komponentēm. Piedzīvot! Piedzīvot! Piedzīvot! Lai cik bezcerīgi un banāli tas bieži vien nešķistu."