Pirms pāris gadiem mēs ar kolēģiem veicām pētījumu Latvijā par to, kā kopienas un ģimenes tiek galā ar vardarbību ģimenē. "Me too" kustība sākās ar vardarbības nosaukšanu vārdā. Sievietes, ar kurām es runāju, vardarbību vārdā nesauca un apzīmēja ar "tas". Ar laiku es sāku uzdot precizējošu jautājumu, vai tad arī viņas piedzīvojušas "to", un viņas mani uzreiz saprata un stāstīja, kā pēc bērnu izaudzināšanas un "tā" piedzīvošanas ir atstājušas gadiem iekopto dzīvesvietu un sākušas dzīvi no jauna. Bez varmākas. Jautājot, kāpēc šis lēmums pieņemts tik vēlu, visbiežāk tiek minēts atzīšanās kauns un iespējamais apkārtējo nosodījums. Viņas ir pārsteigtas, kad bērni izsaka atbalstu lēmumam no vardarbīgām attiecībām aiziet un, izrādās, "to" visu laiku ir redzējuši un jutuši. Viena no šīm izdzīvotājām stāsta, ka arī viņas meita dzīvo vardarbīgās partnerattiecībās, par to liecina biežie sasitumi, taču pārtraukt to varot tikai meita pati – tajā brīdī, kad sapratīs, ka nepieciešama palīdzība.