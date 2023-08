Kolumbiešu režisora Teo Montojas filma "Anhell69" ir par kvīru kopienu Medeljinā Kolumbijā. Filmas galvenie varoņi ir jauni homoseksuāli vīrieši agrīnajos divdesmit, no kuriem lielākā daļa sapņo par dzimuma maiņu, taču tai pat laikā nespēj iztēloties sevi nākotnē. Pats režisors filmu pozicionē kā trans-filmu, ar to norādot ne tikai uz varoņu seksualitāti, bet arī filmas starpžanriskumu, kas sastāv no kastinga tipa intervijām, tēlainiem inscenējumiem, pilsētas skatiem, arhīva kadriem, aizkadra balss un citiem elementiem. Kādā intervijā režisors savu darbu pielīdzina dīdžejam, kas pultī miksē dažādas skaņas. Filmas kopsaucējs ir nāve – filmas autors un narators, guļot zārkā, braukā pa Medeljinas ielām, no viņa uzzinām par vairāku varoņu nāvi, tāpat neizpaliek regulāras atsauces uz Kolumbijas nežēlīgo konfliktu vēsturi, kas prasījusi simtiem tūkstošu cilvēku dzīvību.

Līdzās nāvei filma runā par brīvību. Lai arī filma mūs ved uz citu pasaules malu un gribētos teikt, ka mēs Latvijā dzīvojam drošākā un taisnīgākā pasaulē, "Anhell69" aicina domāt arī par Latvijas jauniešiem, it īpaši tiem, kuri izjūt sevi kā autsaiderus. Jauniešiem ķermenis ir veids kā paust savu identitāti, reizēm pat vienīgais, pār ko tiem ir vara. Sava ķermeņa tetovēšana, apzīmēšana, rētošana, arī dzimuma fluīdums, seksuāla pašnoteikšanās, antisociāla uzvedība ir ne tikai veids, kā apliecināt savu eksistenci, bet arī šodienas protesta forma pret pieaugšanu jeb nolemtību paklausīga pilsoņa dzīvei sistēmā, ar kuru viņiem ir grūtības identificēties un kurā viņi jūtas bezspēcīgi ko mainīt. Režisors teju visiem jauniešiem filmā jautā par to, kā viņi redz savu nākotni, bet neviens nespēj to iztēloties. Daudzi redz nāvi kā izeju, citi vēlas aizmukt no realitātes emigrējot. Politika, ekonomika, vide, sabiedrības attiecības, tradīcijas, vērtības, kultūra ietekmē jaunās paaudzes mentālo klimatu, bet audzināšana un izglītība ir veids, kā represēt citādību un no bērna izveidot jaunu maiņu iedibinātās kārtības uzturēšanai.