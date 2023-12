Laika gaitā no "pusnakts filmas" dzima arī "kulta filmas" fenomens – patiesībā, tieši šos vēlos seansus arī uzskata par konkrētu filmu kulta statusa veidotājiem, jo tajos pulcējās relatīvi neliels, bet savā pasaules redzējumā vienots domubiedru loks, kuri neslēpa mīlestību pret kino, ko "meinstrīma" skatītājs uzskatīja par nesaprotamu, dīvainu vai vienkārši pretīgu. Bieži vien tās bija arī filmas, ko kino kritiķi uzskatīja par briesmīgām un nekvalitatīvi uzņemtām, bet tieši šī acīmredzamā nekompetence padarīja šīs filmas par ierobežota skatītāju loka mīlas objektiem. Šajā laikā radās arī apzīmējums "so bad, it's good" (tik slikta, ka kļūst laba), ko mēdz attiecināt uz tādām filmām kā "9. plāns no kosmosa", "Manos: likteņa pirksts" vai "Istaba", kuru veidotāju kliedzošā neprasme kļūst par īstenu jautrības, neviltotas mīlestības un pat zinātnisku pētījumu avotu.