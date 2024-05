Kadrs no Gazas joslas, foto sērija no Meksikas dienvidu robežas zonas, demences slimnieku portretējums Madagaskarā un Ukrainas kara šausmu personisks skatījums, tādi ir šī gada prestižās Pasaules preses foto (World Press Photo of the Year) uzvarētāju darbi. Ar šiem un arī citiem piedāvājam iepazīties plašākā foto izlasē.