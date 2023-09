Īpašā pasākumā un preses konferencē Ņujorkā mantiniekiem atgriezti septiņi austriešu ekspresionista Egona Šīles darbi no Otrā pasaules kara laikā nacistu piesavinātās mākslas kolekcijas, raksta CNN.

Grīnbaums darbus no Šīles iegādājās neilgi pirms viņa nāves – mākslinieks mira 1918. gadā vien 28 gadus vecs. Kolekcijā lielākoties ir Šīles pašportreti un viņa sievas Edītes portreti. Šīle bija viens no māksliniekiem, kura darbus nacisti klasificēja kā "deģenerātu mākslu" – tā tika dēvēti modernistu darbi, kas "apdraudēja auditorijas drošību un kārtību". Tiesa, tas neliedza Otrā pasaules kara laikā laupīt "deģenerātu mākslu" no muzejiem, galerijām un privātajiem īpašniekiem. Vēlāk darbi no salaupītajām kolekcijām ir nonākuši gan pie jauniem privātiem īpašniekiem, gan muzeju un galeriju īpašumā, un par tiem tiek risinātas nebeidzamas tiesvedības.