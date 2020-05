Apmeklētājiem atvērta Latvijas un Igaunijas atkritumu mākslas izstāde Viljandi

No trešdienas, 13. maija, Kondas naivās mākslas centrā, Viljandi, Igaunijā ievērojot visus apmeklētāju un darbinieku drošības noteikumus, atkal ir iespējams apmeklēt laikmetīgās mākslas izstādi " PROM no acīm, PROM no prāta", kurā aplūkojami no atkritumos atrastiem materiāliem veidoti mākslas darbi, portālu "Delfi" informē Vides risinājumu institūta (VRI) un projekta "WasteArt" pārstāvji.

2020. gada marta sākumā Igaunijā un Latvijā izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ Kondas naivās mākslas centrs savas durvis apmeklētājiem slēdza. Šobrīd abās kaimiņvalstīs mīkstināti ierobežojumi, kā arī brīvai Baltijas valstu iedzīvotāju ceļošanai no 15. maija atvērs iekšējās robežas. Kondas naivās mākslas centra darbinieki parūpējušies par visu nepieciešamo, lai izstādes apmeklētāji, neriskējot ar savu veselību, līdz pat 14. jūnijam varētu apmeklēt 17 starptautiski atzītu mākslinieku laikmetīgās mākslas izstādi, kuras mērķis ir pievērst uzmanību atkritumu problēmai un pārmērīga patēriņa dzīvesveidam.

Starptautiskā izstāde " PROM no acīm, PROM no prāta" projekta "WasteArt" ietvaros aicina pievērst uzmanību tam, ka atkritumi pēc to izmešanas neizgaist, tie joprojām krājas milzīgos kalnos un nesadalās vēl gadu simtiem. Lai risinātu šo problēmu, izstāde rosina Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas lēmumus, mazināt saražoto atkritumu daudzumu, kā arī apsvērt atkārtotas izmantošanas un pārstrādes iespējas.

Kondas naivās mākslas centrs ir jau ceturtā ceļojošās izstādes pieturas vieta, kurā apskatāmi 17 starptautiski atzītu mākslinieku darbi, kas veidoti no atkritumos iegūtiem materiāliem. Mākslas darbi variē no diskrētām vīzijām un publiskas nepakļaušanās līdz pat metafiziskām pārdomām, dokumentāliem attēlojumiem un praktisku risinājumu meklējumiem. Piedāvājot dažādu mākslinieku interpretācijas par atkritumos iegūto materiālu izmantošanas iespējām, izstāde aicina apmeklētājus paraudzīties uz atkritumiem no cita skatu punkta – kā uz materiālu un resursu jaunu produktu un pakalpojumu veidošanai.

Izstādē no Latvijas piedalās mākslinieki Ansis Starks, "Mikroklimatu laboratorija", Gatis Kreicbergs sadarbībā ar dāņu mākslinieci Johannu Lorengeli, kā arī Ieva Krūmiņa. Tāpat izstādē aplūkojami igauņu, dāņu, nīderlandiešu, portugālu, zviedru, kanādiešu, beļģu, norvēģuu u.c. mākslinieku darbi.

Izstāde "Kondas centrā" Viljandi, Igaunijā būs atvērta līdz 14. jūnijam, tālāk tā ceļos uz "Igaunijas Ceļu muzeju", kur to varēs apskatīt no 20. jūnija līdz 30. augustam.

Izstāde apmeklētājiem atvērta Kondas naivās mākslas centra darba laikā katru dienu no plkst. 11.00 līdz 18.00. Ieeja bez maksas. Vairāk par "Kondas centru" šeit.