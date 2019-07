'Arsenālā' būs skatāms divu mākslinieču kopprojekts par kolekcionēšanu

No 26. jūlija līdz 25. augustam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" Radošajā darbnīcā būs skatāms Haneles Zanes Putniņas un Amandas Ziemeles kopprojekts "Eimandas Zeinas kolekcijas izstāde", portālu "Delfi" informē LNMM pārstāve Natālija Sujunšalijeva.

"Savas dzīves pēdējo trīs vai četru gadu laikā Viņa rūpīgi sekoja saviem pirkumiem (tā, it kā kontrolētu netikumu!), bet dažus mēnešus pirms Nāves Viņa krita kārdinājumā ar izslavēto Barberīnī vāzi, ko bija ievedis ievērojamais Mākslas pazinējs (zinošs kolekcionārs) Sers Viljams Hamiltons. Hercogiene Seram Viljamam atdeva 2000 mārciņu – par vāzi, par smalku Augusta miniatūru un fragmentu no Hērakla gravējuma." (Horacija Volpola veidots Portlendas hercogienes kolekcijas saraksts, no Sūzena M. Pīrsa "Par kolekcionēšanu".)

Izstāde pievēršas kolekcijas veidošanās procesam un kolekciju izstādēm kā vienai no iespējamajiem izstāžu formātiem. Amanda Ziemele un Hanele Zane Putniņa, sistemātiski pārvēršot asociāciju masu un idejas objektos, izveidojušas Eimandas Zeinas objektu kolekciju. Izstāde izvaicā, kādi ir kolekciju un kolekciju izstāžu veidošanas principi? Kādi kritēriji apstiprina kolekciju priekšmetu nozīmību, ilgstamību un pašsaprotamību? Kurš nosaka, kas taps par kolekcijas dārgumu, bet kas uz visiem laikiem iegulsies kolekciju plauktos vai paslēpsies, lai paliktu nepamanīts?

Eimanda Zeina ir abu autoru radīts tēls, kas darbu tapšanas procesā tiek pieņemts kā kopīga identitāte – idejas izveidotāja, sadarbības virzītāja un kolekcijas izstādes autore. Eimandas Zeinas krājumā glabājas lielformāta gleznieciskie un grafiskie atradeņi, pārpalikumi, sens sienu gleznojums, valodas radījumi un citi nozīmju nesēji, veidojot inscenētu situāciju, kas izvietota telpā pēc principa no konkrētā uz abstrakto.

Izstādi papildinās izglītības programma. 22. augustā pulksten 18.00 radošā nodarbība bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem. 25. augustā pulksten 15.00 "Sarunas muzejā" un izstādes noslēgums ar Eimandu Zeinu un izstādes kuratori Līnu Birzaku-Priekuli.

Hanele Zane Putniņa (1990) dzīvo un strādā Rīgā. Haneles grafikām pamatā ir mitoloģiski tēli no folkloras un leģendām, kurus bieži vien māksliniece pārrada lielformāta linogriezuma tehnikā. Apjomīgās un apokaliptiskās tēlu kompozīcijas mijas ar neciliem ikdienas situācijas absurdiem, ko viņa mēdz dēvēt par "brēgelīšiem"'.

Haneli interesē vēsturiskās grafikas tehnikas un burtveidolu vēsture, kā arī to realizācija. Kopš lielformāta grāmatas "Smurgulis un īscaurule" izdevuma 2012. gadā izveidojusi Rīgā pagrīdes izdevniecību "Rakete". Sarīkojusi vairākas personālizstādes Latvijā: "Rīgas ragana" galerijā "Low" un "Ibī tēvs" Rīgas cirka ziloņu stallī "Kvadrifrona" izstāžu programmas ietvaros.

Amanda Ziemele (1990) dzīvo un strādā Rīgā. Savu radošo darbību uztver kā atvērtu lauku. Amandu interesē glezniecības formālās īpašības un tām pietuvinātais ideju un kontekstu lauks. Pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas bakalauru programmu. 2018. gadā absolvējusi diploma studijas Drēzdenes Mākslas akadēmijā, starpdisciplinārās un eksperimentālās glezniecības studiju programmā. Diplomdarba projekts ieguvis "Freundeskreis der HfBK Diplompreis" balvu, kā arī ticis nominēts "Startpoint Prize 2018" jauno Eiropas absolventu balvai.

Sarīkojusi vairākas personālizstādes Latvijā un ārzemēs: "Krokodila secinājums" (2016, galerijā "427"), "Prāts ir kā sūklis" (2018, galerijā "Candyland", Stokholma), "Zivs ar kājām" (2018./2019. gadu mijā, Rīgas cirka ziloņu stallī "Kvadrifrona" izstāžu programmas ietvaros), "Kvantu matu implanti" (2019; kim? Laikmetīgās mākslas centrā). Pēdējās divas izstādes izvirzītas Purvīša balvai.