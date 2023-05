Astoto 'Purvīša balvu' saņem māksliniece Ance Eikena

Astoto "Purvīša balvu" saņēmusi māksliniece Ance Eikena par par personālizstādi "Dievs Tēvs Debesīs", kas tika īstenota mākslas telpā "Brīvība" 2021. gada nogalē un 2022. gada sākumā. Māksliniece kļuvusi arī par "Delfi" auditorijas balsojuma uzvarētāju.

Izstādē "Dievs Tēvs Debesīs" līdzīgi kā citos Ances Eikenas darbos atklājas mākslinieces absolūtā tīrradņa personība, kuras kodolā aizvien zaigo nenoslīpēts (lasīt – neapslāpēts) tiešums, patiesums, cilvēcība un tās iekšējās gaismas spožums, raksta kultūras žurnāliste Agnese Čivle.

Pati māksliniece reiz teikusi: "Es domāju, ka Dievs nav kaut kur, bet tepat cilvēkos, un cilvēcība ir mūsu debesis." Ļoti daudz Dieva bija arī mākslinieces tēvā, pret kuru izjustā mīlestībā tapusi arī izstāde, kurā atklāts personiskās pieredzes un ģimenes stāsts. Veidota kā autobiogrāfiska tēva un meitas attiecību izpēte, izstāde ir vispārināma un attiecināma uz skaudro realitāti plašākā sabiedrībā.

Ekspozīcija ir vienots kopums, kurā līdzās dokumentāliem artefaktiem no mākslinieces un viņas tēva dzīves skatāmas instalācijas, glezniecības darbi un teksti, caur kuru pavedieniem tēma tiek "atārdīta" skatītājam ļoti saprotamā un trāpīgā veidā.



Eikena guvusi arī pārliecinošu uzvaru Latvijas vadošā ziņu medija "Delfi" balsojumā. Balvu - "Delfi" izcilības sfēru - māksliniecei pasniedza portāla galvenais redaktors Filips Lastovskis.

""Delfi" lasītāji ir ir saskatījuši drosmi un jutuši līdzi tam, kā tik personisku pieredzi pārvērst mākslas darbā, kas trausli, bet vienlaikus dzelžaini atklāti spēj izgaismot milzīgu sociālo problēmu Latvijā. Tas ir apbrīnojams gaišums, kas nāk no autores, spējot skart tik smagu un traumatisku tēmu kā alkoholisms. Ārpus autores spējas uzrunāt, darbs sniedz būtisku vēstījumu, ka ir cerība, jo daļa no instalācijas ir viņas tēva dienasgrāmatas no ārstniecības iestādes. Tātad ir arī cerības elements par ārstēšanos, kas daudzās ģimenēs nav pašsaprotami. " pasniedzot balvu, sacīja Lastovskis.

Foto: Kristīne Madjare

Astotās "Purvīša balvas" laureātu noteica starptautiska žūrija septiņu cilvēku sastāvā. Žūrijā strādāja mākslas zinātniece, LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, Purvīša balvas patrons, SIA "Alfor" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns, mākslas teorētiķis un kurators, Nationalgalerie – 17 Berlīnes muzeju apvienības direktors (2008–2020) Udo Kitelmans (Udo Kittelmann), kurators un mākslas kritiķis, KW Laikmetīgās mākslas institūta (Berlīne) direktors Krists Greitheisens (Krist Gruijthuijsen), Prāgas Kunsthalles direktore Ivana Gosena (Ivana Goossen), galerists, "Galerie Nagel Draxler" līdzīpašnieks Kristians Nāgels (Christian Nagel) un "Vartai" galerijas (Lietuva) radošā direktore Laura Rutkute. Žūrija lēmumu pieņēma balsojot, un uzvarētājs tika noteikts ar pārliecinošu balsu vairākumu.

"Darbs žūrijā nebija vienkāršs. Bija patiešām interesanti skatīt kandidātu darbus klātienē. Ances Eikenas "Dievs Tēvs Debesīs" uzrunā ar to, kas šis ir stāsts par humānismu un ne tik daudz par mākslas darba estētiku. Tā naratīvs sniedzas ārpus mākslas pasaules, tā nospiedums ir daudzos no mums. Viņas darbā, viņas attieksmē, izteiksmē ir jūtams zināms naivums, bet naivums tā labākajā nozīmē. Viņas naivums ir viņas spēks, viņas ticība savam radošumam un radošumam vispār – to var just un redzēt. Darbu pat nav jāsaprot, tas runā pats par sevi. Ļoti spēcīgi un emocionāli. Tas ir arī stāsts par ķermenisko un domāšanas pieredzi. Tā ir mācību stunda par veidu, kā rast mieru. Tas apliecina, ka mums vairāk jāuzticas māksliniekiem. Kam mūsdienās var uzticēties? Vienmēr var uzticēties māksliniekiem. Un šis konkrētais darbs atklāj patiesību. Patiesību par mūsu dzīvi un laiku," saka žūrijas pārstāvis Udo Kitelmans.

"Purvīša balvas 2023" kandidātu darbu izstāde apmeklētājiem LNMM galvenās ēkas Lielajā zālē būs atvērta līdz 11. jūnijam. Izstādes kuratore ir Daiga Rudzāte, ekspozīcijas dizainu veidojis Martins Vizbulis.

Jau ziņots, ka "Purvīša balvai 2023" šogad bija nominēti mākslinieki: Daiga Grantiņa, Kaspars Groševs un Evita Vasiļjeva, Kristaps Epners, Darja Meļņikova, Evelīna Deičmane.

Šogad trešo reizi Purvīša balvas vēsturē tika pasniegta balva par mūža ieguldījumu mākslā, ko saņēma tekstilmāksliniece Edīte Pauls-Vīgnere (1939).

Foto: Kristīne Madjare

Viņai mūža balva piešķirta par mākslinieciskās kvalitātēs augstvērtīgu, spēcīgu un radošas enerģijas piepildītu sniegumu tekstilmākslā vairāk nekā pusgadsimta garumā, eksperimentējot un ļaujoties inovatīviem risinājumiem, tādējādi apliecinot materiāla daudzveidīgās iespējas mākslinieciskās idejas radīšanā sava laika kontekstā. Līdz ar godalgu Edīte Pauls-Vīgnere saņem arī naudas prēmiju – 10 000 eiro (pēc nodokļu nomaksas).

"Purvīša balva" ir lielākā un prestižākā balva vizuālās mākslas jomā Latvijā. Tā dibināta 2008. gada janvārī un tiek pasniegta reizi divos gados. Par balvas laureātu kļūst autors, kurš saņēmis ekspertu un īpaši izveidotas starptautiskas žūrijas augstāko vērtējumu. Balvas apjoms ir 28 500 eiro (ieskaitot nodokļus).