Atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāles Baltijas mākslinieku izstādi 'Utopijas'

No 28. aprīļa līdz 21. maijam kultūrtelpā "Smilga", Eduarda Smiļģa iela 34a, Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 programmā būs skatāma Baltijas mākslinieku grupas izstāde "Utopijas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādes kuratore Auguste Petre dalībai izstādē aicinājusi Annemariju Gulbi, Heli, Madaru Kvēpu, Zandu Puči no Latvijas un Akselu Hāgensenu (Aksel Haagensen) no Igaunijas.

Izstādes autori uzsver, ka pēdējā laikā ir nācies pārdomāt ierasto izpratni par laiku un to, kā cilvēka vēlmes vai iedomas iespaido un atsaucas uz realitāti. Šīs pārdomas ir balstītas pēdējo gadu laikā piedzīvotajās sociālo struktūru izmaiņās, epidemioloģiskās situācijas ietekmē, turklāt pēdējo mēnešu kontekstā šīs pārdomas ietekmējusi arī kara situācija Ukrainā.

Tādējādi, sasaucoties ar Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 centrālo tēmu – izolāciju, izstādes "Utopijas" pieteikums vēsta: "Lai cik atšķirīgi arī būtu viedokļi par utopijas jēgu un pat tās faktisko atrašanās vietu (laikā un telpā) vai vizuālo atspoguļojumu, visbiežāk šī tēma skatīta saistībā ar nākotni un tiekšanos pēc pilnības – jebkurā šī vārda izpratnē. [..] Iespējams, tāpēc, ka utopiju pēc būtības ir neiespējami konkretizēt vai pakļaut ilgtermiņa plānojumam, to tēma aizvien ir neizsmelta un pateicīga dažādiem kontekstiem."

21. maijā pulksten 17 izstādē norisināsies ekskurija ar kuratori Augusti Petri un māksliniekiem, kuras laikā apmeklētājiem būs iespēja vairāk uzzināt par projekta ideju, kā arī iepazīt mākslas darbus un to autorus. Visā izstādes norises garumā kultūrtelpā "Smilga" būs iespējams iegādāties īpašu biennāles programmas izdevumu – starptautisku autoru rakstu krājumu, kas tematiski vēl plašāk izvērtīs dažādajos biennāles notikumos apskatītos jautājumus.

Izstāde "Utopijas" būs trešā pēc kārtas atklātā Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2022 izstāde. Kopumā biennāles ietvaros no 21. aprīļa līdz 10. jūlijam durvis vērs astoņas starptautiskas izstādes. Tostarp jau pašlaik līdz pat 12. jūnijam izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" pieejamas RFB 2022 centrālā izstāde "Ekrāna ēra III: Klusā daba" Lielajā zālē un lietviešu kuratora Pauļa Petraiša (Paulius Petraitis, LT) veidotā Erinas O'Kīfas (Erin O'Keefe, US) un Katjas Materas (Katja Mater, NL) izstzstāde "Mērītās perspektīvas". Maijā gaidāmas izstādes arī galerijās "Look!" un "ISSP Galerija", un Latvijas Fotogrāfijas muzejā, bet jūnijā "Mērītās perspektīvas" Intro zālē nomainīs izstāde "ЛАВ = LOVE". Tāpat gaidāms ārtelpas projekts – mākslinieces Krīstīnes Krauzes-Sluckas darbu izstāde Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās.

Līdzās izstādēm RFB 2022 ietvaros notiks plaša izglītības pasākumu programma, tostarp 30. aprīlī "Rīgas mākslas telpā" notiks starptautiska konference fotomākaslas ekspertiem un interesentiem "21. gadsimta Centrālās un Austrumeiropas fotogrāmatas". Plašākam interesentu lokam gaidāma četru sarunu sērija, kurā tiks skartas tēmas par sieviešu un jauno māmiņu pieredzi, novecošanas un aprūpes jautājumiem, mentālo veselību, depresiju un izdegšanu, kā arī etnisko minoritāšu integrācijas problemātiku Latvijā. Savukārt 7. un 28. maijā mazos apmeklētājus gaidīs kuratore Agnese Zviedre un māksliniece Līga Spunde, kas "Rīgas mākslas telpā" rīkos īpašas darbnīcas bērniem. Sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību šo darbnīcu norise būs piemērota arī bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle (RFB) ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. Tās tematika aptver jautājumus no kultūras teorijas līdz aktuāliem sociālpolitiskiem procesiem Baltijas un Eiropas reģionā. Biennāle skatītājiem piedāvā aktuālākos starptautiskās mākslas piemērus izstāžu ekspozīcijās, kā arī iepazīstina ar nozīmīgu mākslas teorētiķu idejām simpoziju, diskusiju, publikāciju, izstāžu un performanču formātos.