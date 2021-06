Esplanādē atklās Aigara Bikšes veidotu objektu 'Globālās sasilšanas templis'

22. jūnijā pulksten 16.00 Rīgas centrā, Esplanādē tiks atklāts tēlnieka Aigara Bikšes veidots pilsētvides objekts "Globālās sasilšanas templis".

Kā "Delfi" informē "Mākslas vajag telpu" pārstāvji, tas veltīts mūsdienu klimata pārmaiņu problēmām, kas satrauc lielu sabiedrības daļu. Pilsētvides objekts kalpos kā mūsdienīgs templis šai tēmai, kas šobrīd asi ietekmē gan politiskus notikumus, gan ekonomiskus lēmumus, gan arī ražošanas nozari.

Globālā sasilšana ir daļa no diskusijas, kas saistīta ar klimata pārmaiņām pasaulē. Jautājumi par cilvēka darbības rezultātā notiekošajām izmaiņām Zemes klimatā ir aktuāls ne tika mūsu paaudzei, bet tāds tas noteikti būs arī nākošajām paaudzēm, meklējot jaunus risinājums, kā turpināt ērto ikdienas dzīvi. "Globālās sasilšanas templis" ir mākslas instalācija, kas ne tikai piedāvā templim līdzīgu atmosfēru, fiziskās sajūtās ilustrējot nedrošības sajūtu par straujajām klimata pārmaiņām, bet darbs runā arī par cilvēka vispārēju atrautību no savām saknēm un zemes. Attieksme pret globālo sasilšanu un cilvēku saimniecisko darbību, kas izraisa šo sasilšanu, sadala sabiedrību divās daļās: tajos, kas vēlās izmainīt esošos dzīves paradumus un saimniekošanas ekonomisko modeli un tajos, kas nav gatavi pārmaiņām, raksta objekta veidotāji.

"Covid-19 pandēmija, kas pērnā gada pavasarī izteikti izmainīja visas pasaules valstu politiku attiecībā pret daudziem jautājumiem, kā prioritāti izvirzot sabiedrības veselību, noklusināja jautājumus par klimata pārmaiņām un patēriņa ierobežošanu. Tieši pretēji – lai saglabātu augstus higiēnas apstākļus un samazinātu vīrusa izplatīšanos, ikdienas patēriņā visā pasaulē pieauga vienreizlietojamo preču un plastmasas iepakojumu patēriņš, kas nav saskaņā ar zaļo politiku. Taču ierobežotās tūrisma un tirdzniecības nozares sekmēja to, ka daudzviet pasaulē ikdienā noslogotas vides atguvās un tajās bija novērojama "dabas atgriešanās". Jāmin, ka Covid-19 pandēmija nereti tiek interpretēta kā visas pasaules "apstādināšana", sniedzot civilizācijai brīdinājuma signālu par nepieciešamību mainīt patērnieciski nesamērīgos paradumus, it kā mums atklājot, cik salīdzinoši atbilstoši mūsdienu vajadzībām labi varam dzīvot, ja mums ir samazinātas iespējas, piemēram, globālajā tūrismā.

Mūsdienīgo tehnoloģiju aizrautajam cilvēkam būs iespēja mirkli pasēdēt instalācijā un pretēji ikdienas sasteigtajam ritmam un informācijas pārpilnībai, nodoties apcerīgām pārdomām par to, ko viņam pašam kā indivīdam nozīmē straujās klimata pārmaiņas. Templī iestrādātā šūpoļu konstrukcija uztverama kā metafora līdzsvara meklēšanai starp cilvēces dažādajām interesēm, mudinot aizdomāties par to, kā jūtamies tad, kad sašūpots par daudz? Mākslas instalāciju reizi nedēļā papildinās performanču programma, kas mudinās skatītājus aizdomāties par pasaules kārtību, vienotību un cieņpilnas izturēšanās nozīmi – mūsdienu rituāli, kas pakāroti individualitātei un nošķirti no dabas ir tie, kas ietekmējuši dabas procesus," raksta "Mākslas vajag telpu" pārstāvji.

Instalācija Esplanādē būs pieejama visu vasaru.