Esplanādē būs skatāma instalācija 'Patvērums' vardarbībā cietušo sieviešu atbalstam

Šī gada 24. martā Esplanādē netālu no Raiņa pieminekļa būs skatāma mākslas un labdarības instalācija "Patvērums", kas vērsta uz dzīves situācijām, kad sievietēm ir grūti aiziet no emocionāli vai fiziski vardarbīgām attiecībām finansiālu apsvērumu dēļ (bērnu kopšanas laiks, nevienlīdzīgas iespējas darba tirgū, apzināta finansiālās atkarības radīšana no dzīvesbiedra puses u.c.). Instalācija tiks īstenota teātra trupas "Kvadrifrons" un fonda "Initium" sadarbības projekta "Nauda lido, nauda deg" ietvaros, kurā tiek pētīti dažādi aspekti Latvijas sabiedrības un mākslas attiecībās ar naudu.

Māksliniece Ance Vilnīte projektā pievēršas dzimumu lomu nevienlīdzības jautājumam. Interaktīvā instalācija "Patvērums" ir paredzēta kā telpa, kurā turpināt pēdējā laikā aktualizējušos sarunu par dažādiem iemesliem, kādēļ aiziet no vardarbīgām attiecībām var būt ārkārtīgi smagi un sarežģīti. Viena no šādām situācijām ir, ja sieviete ir kļuvusi par ekonomiskās vardarbības upuri (ekonomiskā vardarbība ir jebkura darbība, kas vērsta uz cietušās pakļaušanu, varmākam izmantojot savu pārāko finansiālo situāciju, piemēram, ienākumu slēpšana, cietušā ienākumu atņemšana, cenšanās nepieļaut, lai cietušais gūtu ienākumus u.c.).

"Patvēruma" norises laikā no plkst. 12.00 līdz 20.00 apmaiņā pret ziedojumiem centram "Marta" būs iespējams aiznest mājās daļu no instalācijas – mākslinieces Ances Vilnītes veidotas grafikas un māla sīkskulptūras, kuru tēli ir kā mazas satrauktas dvēseles, ar ko skatītājam ir iespēja empatizēt un iedot jaunu, drošu patvērumu mākslas darbam un caur ziedojumu simboliski palīdzēt arī tām sievietēm, kas vēršas pēc palīdzības sieviešu tiesību aizstāvības organizācijā "Marta".

Instalācijā būs iespējams dzirdēt arī Dānijas Kultūras institūta projekta "Vardarbības balsis" atspoguļotos sieviešu stāstus un pieredzes no Dānijas, Islandes, Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – stāstus par seksismu, seksuālo un dzimumā balstītu vardarbību. Instalācijas kopējais mērķis ir radīt telpu, kur šai satraucošajai realitātei piešķirt balsi un tā var tik sadzirdēta, jo saklausīt un saprast ir pirmais solis uz rīcību un izmaiņām.

Centrs "Marta" sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.