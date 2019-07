Foto: Esplanādē atklāta metālmāksliniekam Jurim Gagainim veltīta izstāde

Otrdien, 16. jūlijā, MVT Vasaras mājā, Esplanādē tika atklāta trešā izstāde no izstāžu cikla "LMA100", kas ir mākslinieciska interpretācija par metālmākslinieku un metālmākslas pedagogu Juri Gagaini. Instalāciju veidos dizainere Liene Jākobsone kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem Rūtu Jumīti un Alvi Berngardu.

Juris Gagainis ir Latvijas mākslas vēsturē ievērojams metālmākslinieks, kas pasniedzis metāla dizainu gan Tallinas Mākslas institūtā, gan Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). Strādājot par pasniedzēju Dizaina nodaļā LMA, viņš dibināja Metāla dizaina apakšnozari. Šobrīd Dizaina nodaļā strādājošā dizainere Liene Jākobsone kopā ar saviem studentiem veidos interpretāciju par mākslinieka daiļradi, veidojot mākslas instalāciju, kas atgādinās Jura Gagaiņa darbnīcu. "Ekspozīcijas koncepcijai iedvesmu smēlāmies Jura Gagaiņa personības iezīmēs – tajā, kas paliek neredzams aiz viņa radošā darba rezultāta, tomēr spēcīgi ietekmē pieeju dizainam un uzskatus par to," saka Liene Jākobsone.

Viena no šīm iezīmēm ir mākslinieka sevišķā mīlestība pret kārtību, kas it īpaši izcēlusies viņa darbnīcā – tūkstošiem instrumenti atradās īpaši sarūpētā vietā viņa darbnīcā, tie visi sarindoti pēc tipiem vai izmēriem, vai arī pat tikai viņam vien zināmiem kritērijiem. Jurim Gagainim bija arī kāda neparasta aizraušanās – viņam ļoti patika armijas džipi Vilīši, uzsverot, ka galvenā šīs automašīnas dizaina kvalitāte ir pārdomātā funkcionalitāte, kurā nav nekā lieka un "viss ir savā vietā". Liene Jākobsone un jaunie mākslinieki, strādājot pie koncepcijas, apjauta, ka šai kārtībai pašai par sevi piemīt liela estētiskā vērtība, un tieši to viņi vēlas izcelt, veidojot interpretāciju. Instalācijai tiks radītas keramikas kompozītmateriāla flīzes, kuru dizainā 1:1 atveidoti Jura Gagaiņa izmantotie darba instrumenti. Tādā veidā Latvijas sabiedrībai tiks eksponēts pavisam jauns dizaina elements, savienojot to ar Jura Gagaiņa mīlestību pret kārtību un rūpību.

Jura Gagaiņa sieva Tekla Gagaine uzsver vīra mērķtiecību, kas kopā ar kaislīgu kārtību palīdzēja viņam daudz sasniegt: "Juris bija ārkārtīgi mērķtiecīgs un neatlaidīgs. Vēl pirms viņš uzsāka mācības Lietišķās mākslas vidusskolā, Juris sacīja: "Es iestāšos Latvijas Mākslas akadēmijā". Profesionālā vidusskola iemācīja viņam amatu, tomēr viņš neatlaidās, ka jāiegūst augstākā mākslas izglītība. Viņš bija talantīgs, tomēr ar talantu vien neiztikt – viņš ļoti mērķtiecīgi un rūpīgi strādāja, allaž pievēršot vislielāko uzmanību darbam, pie kura strādāja." Viņa dzīvesbiedre arī atceras, ka Gagainis bija atsaucīgs un ar lielu atbildību pievērsās studentiem – pielika pūles, lai studenti sasniedz savu labāko rezultātu, kā arī palīdzēja atrast prakses vietas, kad tas bija nepieciešams.

Liene Jākobsone izglītību ieguvusi vizuālajā mākslā, dizainā (LMA) un arhitektūrā (RTU). 2010. gadā izveidojusi studiju "Sampling", kurā darbojas pie dažāda mēroga arhitektūras, dizaina, kā arī starpdisciplināriem projektiem, kas guvuši atzinību gan Latvijā, gan pasaulē. Blakus radošajai praksei Liene strādā arī LMA kā dizaina pētniece un pasniedzēja. Viņas interešu lokā galvenokārt ir nekomerciālas, eksperimentāla dizaina parādības un procesi, kuros tiek testētas un paplašinātas dizaina disciplīnas robežas, kā arī pilnveidota izpratne par dizainu kā mediju un izpētes rīku.

Rūta Jumīte ir grafikas dizainere ar interesi par sociālo dizainu. Nupat viņa absolvējusi bakalaura programmu LMA Grafikas un iepakojuma dizainā, kur apguvusi stratēģisku un konceptuālu dizaina pieeju. Studijas LMA Rūta sākusi keramikas nodaļā, bet pirms tam absolvējusi RDMV Interjera dizaina nodaļu. Šobrīd Rūta jau divus ar pusi gadus darbojas arī zīmolu dizaina studijā "Overpriced".

Alvis Berngards ir uzaudzis Rēzeknē. Savu profesionālo karjeru uzsācis un zināšanas ieguvis Rīgā, absolvējot Bakalaura studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina nodaļu, turpat arī turpina Maģistrantūras studijas. Profesionālā ikdiena un daiļrade saistīta ar grafikas dizainu.