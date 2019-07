Foto: 'Lielajā dzintarā' atklāta laikmetīgās mākslas izstāde 'Kāds sakars'

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 26. jūlijā tika atklāta septiņu jauno latviešu mākslinieku grupas izstāde "Kāds sakars". Mākslinieki Elza Sīle, Vika Eksta, GolfClayderman, Subspatial.xyz un Katrīna Čemme izstādē atsaucas uz masu kultūras fenomeniem, caur priekšmetiem, teksta fragmentiem, tēliem un zīmēm koķetējot ar banālo un radot daudznozīmīgas asprātības. Izstāde mākslas telpā "Civita Nova" skatāma līdz 12. septembrim.

"Izstādē "Kāds sakars" tiek apskatīts virziens, kas pēdējo gadu laikā iezīmējies jauno latviešu mākslinieku interešu lokā — apkārt esošu banalitāšu un ikdienišķu parādību romantizācija," par izstādes ieceri stāsta tās kurators, mākslas kritiķis Tomass Pārups. Tā veidota kā atšķirīgu autoru darbu parāde un vienlaikus arī centiens meklēt kopsaucējus šo mākslinieku rokrakstos.

Izstādes darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai no pulksten 10.00 līdz 19.00, svētdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00. Ieeja – bezmaksas.