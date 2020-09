Foto: Pirmie iespaidi – 'Survival Kit' izstāde pirms atklāšanas

Pavisam drīz – nedēļas nogalē, 5. septembrī, plašākai publikai būs atvērta ikgadējā laikmetīgās mākslas festivāla "Survival Kit" izstāde, kas šoreiz notiek ar saukli un tēmu "Būt drošībā ir bīstami". Šāds vadmotīvs izvēlēts, iedvesmojoties no pārdomām par drošību, kādu pazinām pirms pandēmijas. Īsi pirms izstādes atklāšanas medijiem bija iespēja pirmajiem ielūkoties ekspozīcijā, kas šogad apdzīvo ēku Tērbatas ielā 75, kur pirms pārvākties uz jauno Muzeju krātuvi, atradās Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starptautiskajā izstādē šogad piedalās 29 ārvalstu un Latvijas mākslinieki no 16 valstīm. Izstāde būs apskatāma no 5. septembra līdz 4. oktobrim.

Īpaša programma apmeklētājiem tiks piedāvāta 5. septembrī, kad Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras forums "Baltā nakts". Līdzās "Survival Kit" izstādes apskatei apmeklētājiem tiks piedāvāta arī performanču, meistardarbnīcu un muzikālā programma, kā arī būs LLMC vēstnešu vadītas ekskursijas ekspozīcijā.

Festivāla programmas kuratore šogad ir Katja Krupeņņikova no Maskavas. Viņa aplūko drošības jēdzienu no dumpinieciska skatu punkta. Tas kritiski vērtē norises, kas ierobežo individuālo un sociālo attīstību, uzdodot jautājumu: cik daudz vardarbības ietver drošības diskurss? Izstādē tiks pētīts, vai iespējams mainīt pieņēmumus par drošības jēdzienu, no jauna mēģinot savienot drošību ar tādām praksēm kā mīlestība, kopība, savstarpējs atbalsts, uzmanība, rūpes vienam par otru un par apkārtējo vidi. Uzdotie jautājumi ir svarīgāki nekā jebkad agrāk: kas ir drošības pamatā? Kāpēc drošība reizēm ir bīstama? Kāpēc drošības pasākumu ieviešana reizēm izraisa piespiestības, nervozitātes, baiļu, apdraudētības, nedrošības sajūtu?

Pasākumu norises laikā tiks gādāts par apmeklētāju drošību, kā arī ievēroti valstī noteiktie regulējumi publisku pasākumu norisei.

Starptautiskais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit", ik gadu piesaistot vairāk nekā 10 000 apmeklētāju, ir viens no vērienīgākais ikgadējais laikmetīgās mākslas notikums Baltijā kopš 2009. gada. Tas radās kā reakcija uz ekonomiskās krīzes skarto Latviju ar mērķi rosināt sabiedrību reaģēt uz pārmaiņām mūsdienu pasaulē un pārdomāt dažādas izdzīvošanas stratēģijas.