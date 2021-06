Foto: Rīgas pilsētvidē un sociālajos tīklos tapusi jauna instalācija

No 1. līdz 7. jūnijam Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) fasādē, kā arī "Instagram" ir aplūkojams konceptuāls mākslinieka Kristapa Ancāna darbs – instalācija "Cik daudz Tu šobrīd būtu gatavs maksāt par tumšās matērijas noslēpumu?"

Darba konteksts ir autora instalācija galerijas "domobaal" fasādē Londonas Galeriju nedēļā, kas norisinās no 4. līdz 6. jūnijam, "Delfi" iepriekš informēja kuratore Inga Šteimane.

Darbs tehniski risināts kā divas lielformāta izkārtnes Baltā nama fasādē, bet izvērsums ir publicēts LNOB un autora "Instagram" ierakstos. "Instalācijas saturu un formu veido mākslinieka uzbūvēts teikums, kas nosēžas sociālajā atmosfērā", skaidro projekta kuratore Šteimane.

"Darba konteksts ir kovidkrīze un globālās perspektīvas neskaidrības, kas radījušas situāciju, kurā dominē jebkādu risinājumu meklēšana – vai ikkatrs jūtas provocēts uz ikdienas varoņdarbu vai vismaz uz izmaiņām centienos, uzskatos un prioritātēs. Izkārtņu melnbaltais kolorīts respektē Baltā nama gaismēnas, bet teikumā saklausāmais heroisms un kaislības sasaucas ar klasicisma vērtībām. Kristapa Ancāna darbiem piemīt zināms skatuviskums un retoriski žesti, it kā darbu faktūra būtu modelēta, miksējot reklāmas, sociālo protestu un Aristoteļa Ars Rhetorica mācības par logosa, patosa un ētosa svarīgumu saziņā," norāda kuratore.

Kristaps Ancāns ir pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā starpdisciplinārajā mākslas maģistrantūras specializācijā POST. Dzimis 1990. gadā Līvānos. Ieguvis bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (2014), ar maģistra grādu (ar izcilību) beidzis Central Saint Martins (CSM) mākslas augstskolu Londonā (2016). Piedalījies otrajā Rīgas Starptautiskajā Laikmetīgās mākslas biennālē ar projektu "What do I dream about?" (2020), organizējis personālizstādes "Dažādi iemesli, kāpēc tavs sniegavīrs izskatās netīrs" Rīgas Mazākajā galerijā (2020), "Lielās atmiņas (izmēra ziņā)" Mākslas stacijā Dubulti (2018); saņēmis Sesila Luisa (Cecil Lewis) stipendiju tēlniecībā (2014), kā arī Helēnas Skotas Lidgetas (Helen Scott Lidgett) studijas balvas laureāts (2016); kopš 2011. gada piedalījies grupas izstādēs un strādājis ar institūcijām – Tate Modern un Peer Gallery Londonā, UK Young Artists jauno mākslinieku festivālā Dērbijā (Derby), izstādēs Viļņā, Tartu, Varšavā, Maskavā, Takamatsu (Japānā), Kuldīgā, tostarp projektā "Industriālisms" Mūsdienu mākslas galerijā Līvānos (2016).