'Gorā' atklāta mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstāde 'Post Scriptum'

No 26. marta Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma Krievijā dzimušā, bet Latgalei un Daugavpilij piederīgā mākslinieka Leonīda Baulina (1945–2002) darbu izstāde "Post Scriptum", kuras ietvaros 5. aprīlī pulksten 17.00 notiks sarunas par mākslinieku un tikšanās ar viņa tuviniekiem., portālu "Delfi" informē Latgales vēstniecības "Gors" pārstāve Edīte Husare.

Daugavpils mākslinieka Leonīda Baulina darbu retrospekcija, kurā skatāmi darbi, kas saglabāti mākslinieka ģimenes kolekcijā, Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē nav nejauša – savā daiļradē mākslinieks ir bijis īstens Latvijas un Latgales patriots. Viņš allaž ir smēlies iedvesmu, gleznojot Latvijas dabas ainavas, tās pilsētiņu skatus, novērotos sadzīves sižetus.

Leonīds Baulins ir piederīgs Latgalei ar visu savu daiļradi. Dzimis Krievijā, Vologdas apgabalā, ar ģimeni pārcēlies uz Daugavpili 1951. gadā sešu gadu vecumā – te, Latgalē, arī pavadījis visu savu turpmāko dzīvi. Ar zīmēšanu aizrāvies kopš bērnības, apmeklējot zīmēšanas pulciņus. Pusaudža vecumā studijas aizsācis Gorkijas (tagad Ņižnijnovgoroda) Mākslas koledžā, kas savā laikā bijusi viena no spēcīgākajām valstī. Tomēr pabeigt to nebija lemts, jo 1962. gadā, aizraujoties ar simbolisma novirzienu mākslā un, konkrēti ar Mihaila Vrubela daiļradi, pēdējā kursā Baulins tika izslēgts no koledžas. Studijas augstskolā aizsācis tikai pēc dienesta armijā 1968. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) Rīgā. Leonīda Baulina skolotāji LMA bijuši Konrāds Ubāns, Boriss Bērziņš, Gunārs Zemgals. Turpretim savas daiļrades dažādos posmos ir ietekmējies no tādu mākslas pasaules gigantu darbiem kā Andrē Derēns, Roberts Falks, Vasilijs Kandinskis, Pauls Klē.