Gulbenē norisināsies mākslas festivāls 'Divi Jūliji'

26. un 27. jūlijā Gulbenes vēsturiskajā centrā – Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā un Vecgulbenes muižā notiks otrais Starptautiskais mākslas festivāls un konference "Divi Jūliji. STRAUME", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla ideja sākusies ar divām unikālām personībām, lietišķās mākslas meistariem Jūliju Madernieku (1870-1955) un Jūliju Straumi (1874–1970). Abu mākslas ceļi sākās Gulbenes gleznainajās lauku ainavās, bet aizveda tālu aiz Latvijas robežām. Šogad māksliniekam Jūlijam Straumem ir 145.

Jūlija Straumes dzīvē tieši ģimenei bijusi svarīga nozīme intereses par mākslu rosināšanai, tāpēc festivāla rīkotāji aicina to baudīt visai ģimenei kopā. Visi pasākumi tiks pakārtoti piecām aktivitātēm - zināšanām, prasmēm, tradīcijām, radošumam un baudām.

"Zināšanas"

26. jūlijā no pulksten 14.00 Vecgulbenes muižas konferenču zālē, Brīvības ielā 18, notiks Starptautiska zinātniska konference "Divi Jūliji. STRAUME". Tajā piedalīsies Latvijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Irānas un Krievijas mākslas vēsturnieki. Konferences darba valoda latviešu un angļu, tiks nodrošināta sinhronā tulkošana. No pulksten 10.00 sāks darbu dabas un indigo krāsvielu zinātāji, audēji un keramiķis.

"Prasmes"

26. jūlijā no pulksten 10.00 līdz 14.00 un 27. jūlijā no 10.00 līdz 16.00, Muzeja Klētī, Klēts ielā 4, ikviens apmeklētājs varēs praktiski darboties dažādās darbnīcās, iepazīstot senas un autentiskas prasmes. Būs iespējams atmodināt dabas krāsas, kā arī iepazīties ar indigo krāsu pasauli, ko palīdzēs eksperts no Turcijas. Prāta tīklošanas darbnīcās varēs tikties un sarunāties ar cilvēkiem, kuri mērojuši teju 4000 kilometru, lai nokļūtu pie mums uz Latviju, Gulbeni.

"Tradīcijas"

27.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 16.00 Muzeja Oranžērijā, Pils ielā 3, izstādes atklās neiedomājami krāšņo tradīciju pasauli. Mežģīnes no Aizkraukles, etnogrāfiskie vainagi no Latvijas novadiem un izstāde, kas atceļojusi no Gruzijas "Jūlijs Straume un Gruzijas kultūras mantojums". Gruzijas izstādē būs aplūkojams unikāls paklājs pēc Jūlija Straumes meta ar Gruzijas neatkarības simbolu, Svēto Juri. Interesentiem būs iespēja iemēģināt roku dažādos šūšanas dūrienu veidos ar pērlītēm.

"Radošums"

27.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 16.00 Sarkanajā pilī un Pils parkā pie Sarkanās pils, Parka ielā 10, varēs mūsdienīgi un radoši pietuvoties mākslai. Starptautiskais mākslas plenērs "Trīs dienas pirms" izcels pasaulīgo tepat pie mums. Jūlija Straumes iedvesmotie Gulbenes Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbi vairāku gadu garumā. Fotogrāfiju izstāde "Straumē esot". Mākslas meistari un amatnieki vadīs radošās darbnīcas, velsim, madarosim, tīmekļosim... Meistardarbnīcās "Ziedu un augu motīvi mākslinieku Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka daiļradē" atklāsies Druvienas pļavu augu daudzveidība dažādās tehnikās.

"Baudas"

27. jūlijā Pils parkā pie Sarkanās pils, Parka ielā 10, varēs baudīt Latvijas, Gruzijas, Turcijas, Irānas un Krievijas tējas tradīcijas, neparastas garšas, smaržas un pārsteigumi. Roku darba skaistums muzikālo performanšu pavadībā. Mākslas un amatniecības andele.

Festivāla noslēguma pasākums notiks 27. jūlijā pulksten 16.30 Jūlija Straumes pirmajā skolā Druvienas pagastskolā, tagadējā Druvienas vecajā skolā – muzejā.

"2019. gadā atzīmējam Austrumu partnerības 10. gadadienu, kas ir veicinājusi sadarbības ceļu attīstību valstu un cilvēku starpā, tāpēc šis gads burtiskā un pārnestā nozīmē ieies straumē – līnijā, kas ved no pagātnes nākotnē, gluži kā mākslinieka Jūlija Straumes meistarībā balstītās prasmes, kopīgā un atšķirīgā meklējumos jaunam ornamentam. Kamēr vien cilvēks cilvēkam nodos senču gudrībā balstītās tradīcijas, tikmēr mēs būsim mentāli spēcīgi, papildinot pasaules mākslas ceļu tīklu. Uz tikšanos 2.Starptautiskajā mākslas festivālā un konferencē "Divi Jūliji. STRAUME"!" teic muzeja direktore Valda Vorza, piebilstot, ka visi pasākumi ir bez maksas.