Izdota mākslas grāmata par Rīgas apkaimēm un ielu mākslu

Noslēdzoties Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) starpgadu pro-grammai, klajā laists mākslas izdevums "Drīz" – veltījums Rīgas centram pieguļošajām ap-kaimēm un ielu mākslai, portālu "Delfi" informē izdevēji.

Grāmata tiks prezentēta 28. februārī "Latvijas grāmatu izstādē 2020", kur RIBOCA stendā būs iespējams iepazīties ar grāmatas veidotājiem.

Programma "microRIBOCA" radīta, lai uzturētu saikni ar biennāles skatītājiem arī starpsezonu laikā, koncentrējoties uz publisko mākslu pilsētvidē. Tādējādi "microRIBOCA" veido dialogu plašākā sociālajā spektrā un uzrunā jaunus auditorijas segmentus, kurus tradicionālie laikmetīgās mākslas eksponēšanas veidi neaizsniedz.

Grāmatā apkopotas četru atšķirīgu formātu pastaigas. Redaktore Ieva Laube apsekojusi arhitekta Nikolaja Hercberga fotogrāfijas par 20. gadsimta starpkaru perioda Rīgu un kas no tās palicis pāri šodien. Fotogrāfs Pēteris Vīksna fiksējis kā "pagaidu risinājumi" pilsētvides pielabošanā pārtop par patinas klātu Rīgas ikdienību. Mākslinieks Oskars Pavlovskis vēsturisko strādniecības apkaimju tagadējos iedzīvotājus portretējis "wheat-paste" tehnikā uz ēku ugunsmūriem un pagalmu žogiem, ar tēmturi "mikropilsonis". Vents Vīnbergs krājumam uzticējis savas dienasgrāmatas ierakstus, ar topogrāfiskiem sazemējumiem – Atgāzene, Beberbeķi, Mangaļsala… Krājuma veidotāju pastaigām vietumis pārklājoties, katra redzespunkts ļauj pilsētas kultūrslāņos pamanīt atšķirīgus segmentus. To neviendabīgie saaugumi, negaidītās simbiozes vai, gluži pretēji, autonomās līdzāspastāvēšanas formas atrodamas arī grāmatas struktūrā. Par to jāpateicas grāmatas mākslinieciskā noformējuma autoram Aleksejam Muraško.

RIBOCA starpgadu programmas kurators Kaspars Vanags par izdevuma koncepciju un nosaukumu stāsta: "Garas pastaigas šādās pilsētās (kā Rīga) pa centram pieguļošajām apkaimēm rosina divas radikāli pretējas domas – par entropiju un jauncelsmes cerībām. Katrai no abām var piedēvēt vārdu "drīz", un tās mijas savā starpā līdzīgi soļiem, kādus liek vēsture, speroties cauri jebkuru laiku šodienai."

Latviešu, krievu un angļu valodās sagatavotais izdevums tiks prezentēts ikgadējā Starptautiskajā Ķīpsalas izstāžu centrā notiekošajā "Latvijas grāmatu izstādē". Visas trīs izstādes dienas – no 28. februāra līdz 1. martam, RIBOCA stendā būs iespējams gan iegādāties limitētā tirāžā izdoto grāmatu, gan satikt tās veidotājus.

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles starpgada programma "microRIBOCA" ietvēra sevī dažādas aktivitātes, ar mērķi veicināt rīdziniekos vietas piederības sajūtu un atraisītu radošo potenciālu, ko sevī slēpj ikdienas dzīve pilsētas publiskajā telpā. Programmas ietvaros uz pamesta koka nama tika atklāts Ingas Melderes mākslas darbs "Braunijs no Bruņinieku ielas", kas ticis nominēts gan Purvīša balvai 2021, gan "Kilograms kultūras 2019". Tāpat tika rīkotas urbānās pētniecības ekskursijas un tūres ar arhitektiem, bet pilsētvidi apdzīvoja projekta "mikropilsonis" portretu galerija. Savukārt oktobrī "microRIBOCA", sadarbībā ar fondu "Oxford Muse" un Dailes teātri rīkoja pasākumu "Svešinieku mielasts" (Feast of Strangers), ar pazīstamo britu vēsturnieku un domātāju Teodoru Zeldinu (Theodore Zeldin).