Izstāžu telpā 'Pilot' atklās Rīgas Fotogrāfijas biennāles 'Next 2021' pirmo izstādi

No šī gada 8. maija līdz 27. jūnijam Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu telpā "Pilot" būs skatāma Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" un Latvijas Mākslas akadēmijas balvas "Jaunais kurators!" ieguvējas Tīnas Pētersones izstāde "Lai iemīlētos, klikšķini šeit", ar kuru tiks atklāta šī gada Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next" programma.

2020. gada oktobrī Rīgas Fotogrāfijas biennāle – “Next 2021” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju izsludināja konkursu “Jaunais kurators!”, aizsākot jaunu tradīciju. Balva jaunajiem kuratoriem Latvijā dod iespēju mainīt ierasto izstāžu veidošanas politiku, piedāvājot starptautiskai mākslas videi projektus, kas būs nozīmīgi jaunpienācēji aktuālo naratīvu stāstījumā. Tāpat ar konkursa starpniecību tiek aktualizēta diskusija – cik liela nozīme mūsdienu mākslas un kultūras procesos ir kuratoram kā radošai personībai un mediatoram, lai veidotu veiksmīgāku dialoga mehānismu ar sabiedrību.

Pirmo “Jaunais kurators!” balvu ieguva Tīnas Pētersones pieteikums – izstāde “Lai iemīlētos, klikšķini šeit” –, ko piešķīra starptautiska žūrija – kurators, mākslinieks, kritiķis un “Publics” mākslinieciskais vadītājs Pols O’Nīls (Paul O'Neill, IE), kurators un kritiķis Andris Brinkmanis (LV/IT), mākslas zinātniece Antra Priede (LV), kuratore un mākslas zinātniece Maija Rudovska (LV) un Rīgas Fotogrāfijas biennāles programmas vadītāja Inga Brūvere (LV).

Izstāde “Lai iemīlētos, klikšķiniet šeit” aplūko, kā iepazīšanās aplikācijas ir ietekmējušas mūsdienu romantisko attiecību veidošanas kultūru. Mākslinieki Irēna Andrejeva, Krišjānis Elviks, Konstantīns Žukovs un Elizabete Ezergaile izstādē attēlo, kā komercializētās mīlestības industrija, kuras globālais apgrozījums nu jau mērāms miljardos, kultivē ideju par mīlestību kā produktu, kur pie vislabākā “darījuma” no plašā potenciālo partneru piedāvājuma iespējams tikt, ar speciāli šim nolūkam izstrādātu algoritmu palīdzību. Kā liecina jaunākie pētījumi, vislielāko popularitāti interneta randiņu tirgū izpelnījušies “iepazīšanās supermārketi” “Tinder” un “Grindr”, kas sniedz iespēju ar vienu pirksta pieskārienu nodibināt jaunu kontaktu, gluži kā iepērkoties internetā — ātri, ērti, izdevīgi.

Izstādes ietvaros 17. jūnijā pulksten 18 norisināsies diskusija “Kuratora loma un tās attīstība šodien”, kurā diskusijas dalībnieki pievērsīsies dažādajiem problēmjautājumiem, kas skar šo nozari. Diskusijā piedalīsies Irēna Bužinska (LV), Auguste Petre (LV), Tīna Pētersone (LV), Kaspars Vanags (LV) un to vadīs Antra Priede.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle – “Next” ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. “Next” uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, “Next” programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki un kuratori varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā.