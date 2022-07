Izstāžu telpā 'Tur' skatāma Marijas Luīzes Meļķes izstāde

No šī gada 19. līdz 30. jūlijam izstāžu telpā "Tur" (Tallinas ielā 10, Rīgā) būs skatāma dzejnieces Marijas Luīzes Meļķes instalācija "Idejas kā sunītim". Šis ir otrais cikls no procesuālu izstāžu sērijas "Saaugšana/Saudzējot", kas norisināsies bez pārtraukuma no jūlija līdz septembrim, vienam māksliniekam pakāpeniski nomainot nākamo. Apmeklētāji ir aicināti kļūt par daļu no notikuma, vadoties pēc mākslinieces sniegtajām instrukcijām.

Marija Luīze Meļķe darbā "Idejas kā sunītim" mudina cilvēkiem dalīties savās pārdomās, bet darīt to no suņa perspektīvas: "Dažbrīd cilvēkam gadās apmaldīties savu ideālu, vērtību un uzskatu mezglos tā, ka kļūst grūti atbildēt uz būtiskiem jautājumiem – nav saprotams, kas ir vienlaikus taisnīgā un patiesā atbilde, kad jāņem vērā tik daudz apstākļu un konceptu. Šāds apjukums var itin kā paralizēt cilvēka sajūtas un domāšanu, gribas labāk atsvešināties, nekādus ietilpīgus jautājumus neaiztikt. Bet ir veidi, kā atgūt kustēšanās spējas, arī neaizbēgot prom pavisam."

Darbā "Idejas kā sunītim" kustības atgūšanai tiek pielietots viegls absurds un perspektīvas maiņa, ko izraisa mākslinieces veidotā situācija izstādes telpā. To paredzēts uztvert tik nopietni, cik katram pašam nepieciešams; kā māksliniece norāda: "Reizēm vienkārši gribas piedzīvot kaut ko neikdienišķu, un ar to ir gana."

Izstāžu cikls "Saaugšana/Saudzējot" radīts ar nolūku izcelt savstarpējo attiecību nozīmi mākslas radīšanas procesā un vienot vizuālo mākslu ar citām kultūras formām — dzeju, mūziku, performanci. Projekta ietvaros dažādu mākslas disciplīnu pārstāvji izstrādā jaunus mākslas darbus, kā arī veido notikumus, aicinot skatītājus piedalīties sarunās, koncertos, darbnīcās, performancēs, lasījumos un rituālās ceremonijās.

Kopā ir plānoti pieci cikla posmi, kurus veidos atzīti un novērtēti mākslinieki: Reinis Bērziņš un Kate Krolle, Marija Luīze Meļķe, Edvards Shautens (Edd Schouten), Kirils Ēcis, Linda Boļšakova. Cikls norisināsies bez pārtraukuma no jūlija līdz septembrim, vienam māksliniekam pakāpeniski nomainot nākamo.

Marija Luīze Meļķe ir dzejniece un publicistikas autore, strādājusi arī laikmetīgajā teātrī un kino kā aktrise un scenāriste. 2020. gadā kopā ar autoru kolektīvu saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada sasniegums oriģināldramaturģijā" par dramaturģiju Kristas Burānes izrādei "Netikumīgie" teātrī "Dirty Deal Teatro". 2022. gadā iznācis viņas debijas krājums dzejā ar nosaukumu "Nerealizēto potenciālu klubs". Meļķe ir arī viena no mākslas notikumu sērijas "Savvaļa" pašreizējās sezonas veidotājiem, strādā galvenokārt literārā žurnāla "Žoklis" redakcijā un zīmē karikatūras interneta žurnālam "Satori".