Kam pieder ielu māksla? Benksija Ukrainas darbu liktenis

2022. gada novembrī Ukrainā uz vairākām karā izpostītām ēkām Kijivā, Irpiņā, Borodjankā, Gorenkā un Hostomeļā parādījās dažādi ielu mākslas gleznojumi, kopumā septiņi. Zinātāju nojausmas ātri apstiprinājās – darbu autors ir slavenais un noslēpumainais britu ielu mākslinieks Benksijs (Banksy), kurš karadarbības norises vietās ieradās, lai paustu solidaritāti Ukrainai. 2. decembrī viens no Benksija gleznojumiem tika nozagts – Hostomeļā kāda cilvēku grupa to izgrieza un demontēja no ēkas sienas.





Nozagtajā mākslas darbā attēlota sieviete gāzmaskā un halātā, viņa tur rokās ugunsdzēšamo aparātu un stāv, pakāpusies uz krēsla, pie īsta kara liesmu aptumšota loga. Šī darba uztverei ārkārtīgi svarīgs ir konteksts, proti, gleznojums iemieso kara postu un šausmas, civiliedzīvotāju nelaimi konkrētā laikā un telpā. Demontējot to no ēkas sienas, tas jau kļūst par kaut ko citu.

Pēc mākslas ekspertu atzinuma, Hostomeļā demontētā Benksija darba vērtība šobrīd ir deviņi miljoni grivnu jeb aptuveni 230 tūkstoši eiro. Ukraiņu mākslas kurators un dīleris Igors Abromovičs uzskata, ka visu septiņu Benksija Ukrainas darbu vērtība izsolē varētu būt ap 10 miljoniem dolāru.

"Vērtība rodas nevis no tā, kas gleznojumā tiek attēlots, bet no tā, kas to ir veidojis," portālam "Delfi" stāsta latviešu ielu mākslinieks Kiwie.