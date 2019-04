Laikmetīgās mākslas festivāls 'Survival Kit' 10.1 izziņo māksliniekus un norises vietu

Baltijā lielākais ikgadējais laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit" norisināsies Pārdaugavā, bijušajā Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē Zeļļu ielā 25. Starptautiskajā izstādē un pasākumu programmā no 23. maija līdz 30. jūnijam piedalīsies 34 ārvalstu un Latvijas mākslinieki, portālu "Delfi" informē Latvijas Laikmetīgās mākslas centra pārstāve Marta Krivade.

Festivāla organizators Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs kopā ar kuratorēm Solvitu Kresi, Ingu Lāci un Anželsu Miraldu (Àngels Miralda) turpinās pētīt jēdzienu "outlands" (ārpuszemes, svešzemes), apšaubot tradicionālo ģeopolitisko un kultūrtelpas dalījumu centrā un perifērijā un izgaismojot sarežģītos identitātes veidošanās procesus. Arī šoreiz par festivāla norises vietu izraudzīta kāda Rīgas tukšā ēka, lai pievērstu cilvēku uzmanību tās nākotnes attīstīšanas potenciālam. Bijusī LU fakultāte ir uzcelta 1888. gadā un vispirms kalpojusi par vācu bāreņu namu, bet vēlāk – milicijas skolu.

Festivāls caur personiskiem stāstiem un mikropieredzēm tieksies pētīs plašākus sabiedriskus jautājumus, attiecības starp noteiktām valstīm un veselu reģionu vēstures. Par centrālajām tēmām izraudzītas ģeogrāfija un migrācija, lai atklātu sarežģītos jautājumus, kas raksturo dažādas vietējās kopienas. Festivāls ļaus atrast "ārpuszemes" vietās un notikumos, kas, būdami nepazīstami vai svešādi, vienlaikus iemieso potenciālu kļūt par telpu, kurā iespējams iztēloties alternatīvas nākotnes.

Survival Kit 10.1 mākslinieki: Amina Ahmeda (Amina Ahmed), Kaspers Ahojs (Kasper Akhoj), Meriča Algina (Meric Algün), They Are Here, Džūdija Bluma-Redija (Judy Blum Reddy), Skuja Braden, Izolde Cēsniece, Onedžuns Če (Onejoon Che), Sari Embera (Sári Ember), Inga Erdmane, Kasiuss Fadlabi (Cassius Fadlabi), Karla Garlaši (Carla Garlaschi), Behzads Khosravi Nuri (Behzad Khosravi Noori), Romāns Korovins, Inga Meldere / Maira Dobele, Adrians Meliss (Adrian Melis), Santjago Mostins (Santiago Mostyn), Kristina Normana (Kristina Norman), Orbīta, Pinara Egrendži (Pınar Öğrenci), Mohammeds Omers Halils (Mohammed Omer Khalil), Andress Pereira Pass (Andrés Pereira Paz), Maithu Pereta (Mai-Thu Perret), Bita Razavi (Bita Razavi), Janeks Simons (Janek Simon), Anastasija Sosunova (Anastasia Sosunova), Andrejs Strokins / Deniss Hanovs, Diāna Tamane, Vladimirs Tomičs (Vladimir Tomic), Aleksejs Jakovļevs (Alexey Yakovlev).